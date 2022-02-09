Россия не ударит "в лоб": генерал объяснил план Путина по вторжению

Основной для России остается гибридная война с акцентом на военной компоненте

Россия заканчивает подготовку ударной группировки для возможного вторжения в Украину, однако еще не решены некоторые ключевые вопросы.

Такое мнение высказал "Телеграфу" экс-замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко.

Романенко считает, что Россия планирует нарастить количество войск в оккупированном Крыму на 10 тысяч армейцев, на территории Беларуси возможно увеличение от 5-10 тысяч с возможностью доведения их до 30 тысяч солдат.

При этом генерал-лейтенант отмечает, что вопрос по поставкам боеприпасов и смазочных материалов со стороны логистики для агрессора не решен, ведь в случае если Россия решит развернуть полномасштабную войну, то ресурсов хватит только на неделю. Постоянные места дислокации ее войск расположены в 100-200 км от украинской границы, но средств для оперативной транспортировки ресурсов не хватает.

Военный напоминает, что на украинско-российской границе на востоке страны находится постоянная группировка противника, количество которой варьируется от 125 до 130 тысяч военных, но это сухопутные войска. Россия имеет 6 десантных кораблей, двигающихся с Северного флота и Балтики, на которых находится более тысячи морпехов. К тому же, как уже отмечалось, планируется наращивание войск на оккупированных крымских территориях, где размещается Черноморский флот РФ еще на 10 тысяч военных. Это означает, что агрессор готовится к проведению десантных морских операций в середине февраля.

Заметно увеличение сил на территориях подконтрольных "Л/ДНР". При этом угрозы России по якобы поставок оружия и военной техники на оккупированные территории Романенко считает просто смешными, ведь агрессор и до того сколько хотел и как хотел туда, завозил "гуманитарную помощь". Что касается вопроса об угрозе признания Россией "Л/ДНР", то Романенко считает, что для Украины это было бы выгодно, ведь в таком случае к агрессору были бы применены новые санкции и Украина не была бы обязана соблюдать минские соглашения, которые для нее невыгодны, а конфликт заморозили бы. После этого можно было бы говорить о постоянном перемирии, Украина могла бы заниматься вопросами реформирования и укрепления в сферах экономики и армии, а затем готовиться к возвращению АР Крым и оккупированной части Донбасса.

Также генерал считает, что войск, которые РФ уже накопила у наших границ, хватает, чтобы развернуть наступление. Он поясняет, что мнения относительно того, что соотношение сил должно быть 3 к 1 в пользу захватчиков некомпетентны в случае если технологическое обеспечение противника не принимается во внимание. Россия имеет бОльшую базу бронетехники, авиации и ракетной и корабельной техники, чем Украина.

Для подтверждения своего мнения генерал приводит пример Второй мировой войны – вторжение Германии в СССР, когда немцы в разы уступали Союзу в комплектации армии, военно-морскому флоту, авиации, артиллерии и в количестве войск по всем основным показателям. Однако СССР понес гораздо большие потери, потому что Германия была более подготовленной и имела подобный опыт наступления на Европу. Поэтому, Игорь Романенко констатирует, не все сравнимо в цифрах.

Генерал отмечает, что на территорию Беларуси уже стаскивают российские войска с середины России и Дальнего Востока. Это войска наступательного, ударного характера – десантно-штурмовые, воздушно-десантные. Россия разместила в Беларуси и Крыму зенитный ракетный комплекс С-400, который может накрывать Киев и другие территории Украины, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", крылатые ракеты "Калибры".

Аналогичная техника подтянута к российско-украинской границе. С помощью такой техники агрессор сможет накрыть ракетами всю украинскую территорию, сбивать летательные аппараты нашего государства комплексами ПВО дальнего действия.

При єтом генерал-лейтенант считает, что Путин как опытный политик "в лоб" идти не будет, хотя россияне к такому и готовятся. Основной для России остается гибридная война, хотя сейчас больший акцент делается на военной компоненте. Ставки делаются на провокации, чтобы получить казус белли, о чем сейчас активно говорят западные СМИ, расследуя и разглашая возможные планы РФ.

Как сообщалось, в настоящее время у границ Украины Россия развернула 87 военных баз, при этом 24 из них появились в ноябре 2021 года.