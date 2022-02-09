Росія не вдарить "в лоб": генерал пояснив план Путіна щодо вторгнення

Основною для Росії залишається гібридна війна із акцентом на військовій компоненті

Росія закінчує підготовку ударного угрупування для можливого вторгнення до України, проте ще не вирішені деякі ключові питання.

Таку думку висловив "Телеграфу" ексзаступник начальника Генштабу Збройних сил України генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Романенко вважає, що Росія планує наростити кількість військ в окупованому Криму на 10 тисяч армійців, на території Білорусі можливе збільшення від 5-10 тисяч з можливістю доведення їх до 30 тисяч солдатів.

Генерал-лейтенант зазначає, що питання щодо постачання боєприпасів та мастильних матеріалів з боку логістики для агресора є невирішеним, адже у випадку якщо Росія вирішить розвернути повномасштабну війну, то ресурсів вистачить лише на тиждень. Постійні місця дислокації її військ розташовані за 100-200 км від українського кордону, але засобів для оперативного транспортування ресурсів не вистачає.

Військовий нагадує, що на українсько-російському кордоні на сході країни перебуває постійне угрупування противника, кількість якого варіюється від 125 до 130 тисяч військових, але це сухопутні війська. Росія має 6 десантних кораблів, які рухаються з Північного флоту та Балтики на яких знаходиться більше тисячі морпіхів. До того ж, як зазначалося раніше, планується нарощування військ на окупованих кримських територіях , де розміщується Чорноморський флот ще на 10 тисяч військових. Це означає, що агресор готується до проведення морських десантних операцій у середині лютого.

Помітне збільшення сил на територіях підконтрольних "Л/ДНР". Погрози Росії щодо офіційних поставок зброї та військової техніки на окуповані території Романенко вважає просто смішними, адже агресор і до того скільки хотіли та як хотіли туди везли "гуманітарну допомогу". Щодо питання про загрозу визнання Росією "Л/ДНР", то Романенко вважає, що для України це було б вигідно, адже у такому випадку до агресора були б застосовані нові санкції і Україна не була б зобов’язана дотримуватись Мінських угод, які для неї є невигідними, а конфлікт заморозили б. Після цього можна було б говорити про стале перемир’я, Україна могла б займатися питаннями реформування та зміцнення у сферах економіки та армії, а опісля – готуватися до повернення АР Крим і окупованої частини Донбасу.

Також генерал вважає, що військ, які РФ уже накопичила коло наших кордонів, вистачає, щоб розгорнути наступ. Він констатує, що думки що до того, що співвідношення сил має бути 3 до 1 на користь загарбників є некомпетентними у разі якщо технологічне забезпечення противника не береться до уваги. Росія має більшу базу бронетехніки, авіації та ракетної і корабельної техніки ніж Україна.

Для підтвердження своєї думки генерал наводить приклад із Другої світової війни – вторгнення Німеччини у СРСР, коли німці в рази поступилась союзу в комплектації армії, військово-морському флоту, авіації, артилерії та у кількості військ за всіма основними показниками. Проте СРСР зазнав набагато більші втрати, бо Німеччина була більш підготовленою та мала подібний досвід наступу на Європу. Тому Ігор Романенко констатує, що не все можна порівнювати в цифрах.

Генерал наголошує, що на територію Білорусі вже стягують російські війська з середини країни і Далекого Сходу. Ці війська наступального, ударного характеру — десантно-штурмові, повітряно-десантні. Також Росія розмістила у Білорусі та Криму зенітний ракетний комплекс С-400, який може накривати Київ та інші території України, а також оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", крилаті ракети "Калібри".

Аналогічна техніка підтягнута до російсько-українського кордону. За допомогою такої техніки агресор зможе накрити ракетами всю українську територію, мати змогу збивати літальні апарати нашої держави комплексами ППО далекої дії.

Генерал-лейтенант вважає, що Путін, як досвідчений політик, "в лоб" йти не буде, хоч росіяни до такого й готуються. Основною для Росії залишається гібридна війна, хоча зараз більший акцент робиться на військовій компоненті. Ставки робляться на провокації, аби отримати казус беллі, про що активно говорять західні ЗМІ розслідуючи та розголошуючи можливі плани РФ.

Як повідомлялося, наразі біля кордонів України Росія розгорнула 87 військових баз, при цьому 24 з них з’явилися у листопаді 2021 року.