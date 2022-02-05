Росія готує черговий привід для вторгнення: де і на яку провокацію чекати Україні

Регулярні публікації в пресі різних "зливів" планів вторгнення Росії в Україну підривають довіру до них, але така ймовірність має місце

У США оприлюднили нові плани Росії щодо створення приводу для вторгнення в Україну. Відповідно до них відбудеться імітація нападу українських військ або на російську територію, або на ОРДЛО.

На відеозаписі мають засвітитись люди в українській військовій формі, актори, які оплакують загиблих, і навіть безпілотники "Байрактар", які наробили галасу після застосування на Донбасі українською стороною.

Експерти розповіли "Телеграфу", наскільки реалістичні такі плани, а також чому подібні "сливи" почастішали.

Таке враження, що ці хлопці буквально поїхали на темі війни

Військовий оглядач, головний редактор "Апострофа" Денис Попович звертає увагу, що повідомлення про те, що Росія готується вторгнутися до України, останні пару місяців йдуть регулярно.

"Деякі їх публікації здатні викликати тільки нецензурну лайку. Чого варта остання "помилка" Bloomberg, коли на сайті вийшов заголовок Russia Invades Ukraine (Росія вторгається в Україну). Або останні вигадки Bild про те, що росіяни саджатимуть проукраїнських активістів у концтабори. Таке враження, що ці хлопці буквально поїхали на темі війни. Вони дискредитували марку своїх видань", – наголошує Денис Попович.

Він також звертає увагу на заяву офіційного представника Держдепартаменту США Неда Прайса, який 3 лютого, під час брифінгу для журналістів, з посиланням на дані американських спецслужб повідомив, що Росія готує фейкове відео як один із можливих приводів для вторгнення в Україну. Ці слова пролунали після того, як інформація з’явилася у газеті The New York Times.

"Але на фоні безлічі фейків, вигаданих карт і дат, які плодять західні ЗМІ, довіра до цієї інформації теж сильно знижена, – вважає Денис Попович. – Хоча приклади реальних провокацій під чужим прапором, які стали приводом до війни, існують. Це Гляйвіц, що став приводом для початку Другої світової війни та окупації нацистської Німеччиною Польщі в 1939 році, а також Майнільський інцидент, спровокований вже Радянським союзом, щоб виправдати напад на Фінляндію восени-зимою 1939 року".

Якщо провокація і буде, то в ОРДЛО

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов вважає оприлюднені плани реалістичними:

"Це у найкращих традиціях СРСР. Так починалася фінська кампанія 39-40 років. Захоплення СРСР шматочка території Фінляндії, створенням там "фінського уряду" на чолі з лідером Компартії Фінляндії, який потім закликає фінський народ "скинути ярмо звірячого капіталізму". А Радянський Союз надає "допомогу". Можна згадати і радянське вторгнення до Чехословаччини 1968-го, що поклало край реформам Празької весни.

Совєти тоді вивезли лідера компартії Чехословаччини до Москви, звідки він звернувся до уряду СРСР із проханням запровадити війська та "захистити демократію в Чехословаччині". Абсолютно стандартна як для Радянського Союзу, так і путінської Росії схема створення приводу для війни. І така нагода у нас може бути створена в ОРДЛО, на лінії розмежування".

На думку Олега Жданова, кордон України з Білоруссю та Росією, який називають потенційно небезпечним, насправді не стане місцем вторгнення. Адже якщо іноземна армія відкрито перетинає кордон – це війна, збройний конфлікт. З усіма наслідками…

"А на окупованому Донбасі під гаслом "іхтамнет" Росія може творити що хоче (за нашою мовчазною згодою, адже ми на офіційному рівні не визнали, що вони там є). Скажуть що на "шахтарів" та "трактористів" напали ЗСУ, тому треба вводити війська та підтримувати "молоді республіки". Провокації в ОРДЛО як привід для атаки були і раніше. Ті ж вбивства одного з польових командирів бойовиків — "Мотороли" (Арсен Павлов) і колишнього ватажка "ДНР" — Захарченка… Була спроба списати на наші спецслужби. Що, мовляв, це Україна дестабілізує ситуацію, вбили "вождя", вбили "героя". А вбила, звичайно, не Україна, – упевнений експерт. – З "Моторолою", якого підірвали в ліфті, все схоже на зачистку".

Якийсь час, пояснює Олег Жданов, польові командири були потрібні. А коли треба було переходити від військової конфронтації до політичних переговорів, такі діячі стають тягарем, їх треба прибирати. Причому прибрати – не кудись на висілки, де вони можуть поділитися подробицями того, що діялося на Донбасі насправді. А прибрати із життя. За принципом – такий "герой" найкраще у вигляді пам’ятника.

"А Захарченко попався на тому, що "крисятував". І коли російські частини в ОРДЛО залишилися без палива, навіть танки не мали чим заправляти, почалися розборки. Надсилали низку комісій із Генштабу РФ. Захарченко ховався. Спершу в Криму, потім в Абхазії, потім у шпиталь ліг. У Росії зрозуміли, що його ловити марно, тому з ним сталося те, що сталося. Підірвали на виході з кафе", – нагадує експерт.

Плани Путіна "зливають" свої

Те, що ті чи інші дані щодо ймовірності російського нападу з’являються у США, експерт пояснює потужністю американської розвідки.

"До того ж, у вік Інтернету модно стало робити так звані "зливи" інформації. Коли абсолютно секретна інформація раптом спливає в ЗМІ. Журналісти пишуть "з посиланням на джерела в оточенні" (і далі — варіанти). Хоча, насправді, це може бути або здобута розвідінформація (за допомогою агентури та окремих агентів), або політичний "злив". Тому що в оточенні Путіна зараз розпочнеться реальна боротьба та реальне протистояння, особливо за підсумками візиту лідера РФ до Пекіна", – прогнозує Олег Жданов.

На його думку, Путін фактично здав РФ в оренду Китаю.

Хоч дехто намагається представити це як рівноправне партнерство.

"На тлі зближення РФ з КНР російські відносини із Заходом стрімко погіршуватимуться. Що не влаштовує російську еліту, яка має в ЄС, Великобританії, США рахунки та нерухомість. Так що всередині Росії почнеться (а точніше вже почалося) серйозне протистояння. І абсолютно не дивно, що хтось раз у раз "зливає" ті чи інші плани", — вважає експерт.

За словами полковника, війна чи конфронтація України та РФ навіть на лінії розмежування та під виглядом внутрішнього конфлікту, як це представляє Росія для всього світу – це фактичний розрив відносин РФ із Заходом. Можливо, не дипломатичних, але економічних, що точно залишилися. Плюс – запровадження нових санкцій. Здебільшого персональних.

"У США, наприклад, можливий арешт так званого "російського трильйону" — майна та нерухомості, що належать російським елітам. Зараз Лондон такий же список складає. Підтягнеться і ЄС зі своїми санкціями. І що, панове вищі чиновники Росії більше не побачать свої рахунки у європейських та американських банках, свої вілли-яхти? Путіна це, можливо, влаштовує, а решту – ні", – зазначає Олег Жданов.

Тому, продовжує він, не дивно, якщо це справді було "зливом" самихросіян.

Експерт також вважає, що США розгорнули інформаційну спецоперацію проти РФ. І проводять її блискуче.

"Таємниця, яку знають усі, це вже не таємниця. І чим більше ми говоримо про такі підступні та агресивні плани Росії, тим менша ймовірність, що вона їх застосує. Тому що всі вже знають. І якщо події почнуть збігатися з тим, що писалося і говорилося, то ніхто навіть не сумніватиметься, що Росія – агресор і проти неї треба вводити санкції, інші заходи для утихомирення.Так що розголос – завжди шлях до невиконання агресії, – пояснює Олег Жданов. – Ну, а від української влади хотілося б більш виразної реакції на те, що відбувається, хоча б організувати навчання, збори резервістів (чого не було два роки)".

Це абсолютно в дусі путінських спецслужб

Політичний консультант, власник компанії стратегічного консалтингу Berta Communications, магістр міжнародних відносин (King’s College London 2004) Тарас Березовець акцентує, що джерелом інформації про чергові підлі плани РФ послужило впливове американське видання The New York Times.

"Це видання користується достовірними джерелами в адміністрації Байдена та американській розвідці. До речі, один із високопоставлених у минулому американських дипломатів підтвердив мені, що інформація є достовірною, незважаючи на "топірність" провокації, що готується. Втім, це абсолютно в дусі путінських спецслужб. Вони абсолютно не заморочуються, що в це ніхто не повірить, а тому я довіряю інформації, що провокація зі створення псевдотеракту – зі штучною кров’ю, розірваними "тілами" та іншим, цілком могла готуватися. Росіяни не залишають надії щось подібне організувати. І в них величезний досвід", – наголошує експерт.

Він нагадує "Справу Лізи" з Німеччини.

Коли 13-річна донька вихідців із Росії вигадала історію зі згвалтуванням її групою осіб "арабської зовнішності", які погано розмовляють німецькою. Що на тлі міграційної кризи викликало величезний резонанс. Тему ще довго "хитали" російські пропагандисти.

Нагадує Тарас Березовець також історію про хлопчика у трусиках, нібито "розіп’ятого" у Слов’янську українськими військовими.

Фейк, який став уособленням російської пропагандистської машини.

"Російська військова розвідка активно залучає до цього військових кінематографістів РФ. Людей, які не мають ні честі, ні совісті. Це закінчені підонки та негідники, які працюють на НТВ, а також на російські державні канали. У них величезний досвід створення подібних провокацій. Я думаю, це все йде від комплексів, — розмірковує експерт. - Вони свого часу сильно стирчали від фільму Баррі Левінсона "Хвіст виляє собакою" ("Шахрайство"). Де приводом для нібито вторгнення в Албанію послужило постановочне відео. Схоже, російські пропагандисти, надивившись такого кіно, вирішили — а чим ми гірші? І почали "клепати" фейкові сюжети".

Тарас Березовець наголошує, що американська та британська розвідки збирають інформацію не в Інтернеті, а "з землі". І вони мають своїх завербованих високопоставлених людей (у російських збройних силах, розвідці, оточенні Путіна).

"Думаю, коло тих, хто знав про зйомки постановочного відео для створення приводу для вторгнення в Україну, було досить велике. І встановити джерело "зливу" буде практично неможливо. Ну, а американці "злили" інформацію превентивно – щоб у російських ідіотів не було бажання цю історію організувати у реаліях", – резюмує експерт.

Як повідомлялося раніше, Росія розгорнула біля кордону України 87 військових баз, частина з них діяла з 2015 року, проте 24 з них з’явилися лише у листопаді 2021 року. На тлі цього почастішали розмови про можливе вторгнення військ РФ до України. Українська влада закликає дотримуватися спокою, але звертається до Західних партнерів за підтримкою. Британія та США за останній місяць направили в Україну великий арсенал бойової зброї, очікується доставка бойових гелікоптерів. Також у Київ із візитами зачастили світові лідери. Лише за останні тижні в українській столиці побували голова Держдепу Ентоні Блінкен, прем’єр-міністр Британії Борис Джонс, президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган. Наступного тижня очікується приліт президента Франції Еммануеля Макрона.