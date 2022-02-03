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У США оприлюднили плани Росії щодо створення приводу для вторгнення в Україну

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Російські війська Новина оновлена 03 лютого 2022, 22:36
Російські війська

На відеозаписі мали навіть засвітитися "Байрактари".

Росія планувала провести операцію з імітації нападу українських військ або на російську територію, або на російськомовних жителів сходу України і цим отримати привід для вторгнення.

Про це пише The NYT з посиланням на високопосадовців США.

Про деталі плану не повідомляється, як і про те, звідки американська розвідка отримала інформацію. За словами джерела видання, це робиться, щоб "не скомпрометувати свої джерела та методи".

Зазначається, що це мав бути відеозапис із кадрами людей в українській військовій формі, турецьких безпілотників та акторів, які оплакують загиблих.

Видання також пише, що потім це відео має бути використане російською стороною для того, щоб звинуватити Україну в "геноциді" та отримати привід для військового вторгнення.

Основні розвідувальні дані були розсекречені з метою попередити союзників про серйозність російських намірів. Після цього інформацію було передано країнам-партнерам.

У США не вказували, хто саме причетний до планування цієї операції, але вказали, що певну роль у цьому мала зіграти російська розвідка.

Як повідомлялося раніше, Росія розгорнула біля кордону України 87 військових баз, частина з них діяла з 2015 року, проте 24 з них з’явилися лише у листопаді 2021 року.

Крім того, на початку лютого Росія перекинула війська до Білорусі у рамках планових навчань "Союзна рішучість-2022".

Теги:
#Україна #США #Росія
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