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Загроза вторгнення Росії в Україну: названо три сценарії розвитку подій

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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На жаль, повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни не виключають Новина оновлена 01 лютого 2022, 11:32
На жаль, повномасштабне вторгнення Росії до нашої країни не виключають

Політолог вважає, що Україні не варто погоджуватися на компроміси та краще воювати до кінця

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський вірить в успіх переговорів України із Заходом та мирне вирішення конфлікту з РФ, варіантів розвитку подій залишається значно більше. Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса назвав три сценарії, які можуть розвернутися в Україні вже у лютому.

Ексклюзивно "Телеграфу" політолог розповів про те, що Україна не повинна погоджуватися на компроміси, а навпаки показати, що ми готові воювати до кінця.

За його словами, варіантів для нашої країни на сьогодні є три:

  1. Україну можуть змусити піти на виконання Мінських угод у їхньому російському прочитанні — погодитись на вибори на Донбасі;
  2. Все може залишитися у поточному положенні – у напруженості;
  3. Нова атака Росії на Україну.

Про те, що говорить цей та інші експерти щодо майбутнього України на тлі агресії РФ, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, головний редактор видання "Апостроф" Денис Попович проаналізував інформацію про ймовірне вторгнення Росії в Україну та вказав на кілька геополітичних моментів.

Теги:
#Росія #Вторгнення #Сценарії #Ілля Куса
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