Загроза вторгнення Росії в Україну: названо три сценарії розвитку подій

Політолог вважає, що Україні не варто погоджуватися на компроміси та краще воювати до кінця

Незважаючи на те, що президент України Володимир Зеленський вірить в успіх переговорів України із Заходом та мирне вирішення конфлікту з РФ, варіантів розвитку подій залишається значно більше. Експерт із міжнародної політики в Українському інституті майбутнього Ілля Куса назвав три сценарії, які можуть розвернутися в Україні вже у лютому.

Ексклюзивно "Телеграфу" політолог розповів про те, що Україна не повинна погоджуватися на компроміси, а навпаки показати, що ми готові воювати до кінця.

За його словами, варіантів для нашої країни на сьогодні є три:

Україну можуть змусити піти на виконання Мінських угод у їхньому російському прочитанні — погодитись на вибори на Донбасі; Все може залишитися у поточному положенні – у напруженості; Нова атака Росії на Україну.

Про те, що говорить цей та інші експерти щодо майбутнього України на тлі агресії РФ, читайте в нашому матеріалі за посиланням.

Нагадаємо, головний редактор видання "Апостроф" Денис Попович проаналізував інформацію про ймовірне вторгнення Росії в Україну та вказав на кілька геополітичних моментів.