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Угроза вторжения России в Украину: названо три сценария развития событий

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
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Увы, полномасштабное вторжение России в нашу страну не исключают Новость обновлена 01 февраля 2022, 11:32
Увы, полномасштабное вторжение России в нашу страну не исключают

Политолог считает, что Украине не стоит соглашаться на компромиссы и лучше воевать до конца

Невзирая на то, что президент Украины Владимир Зеленский верит в успех переговоров Украины с Западом и мирное решение конфликта с РФ, вариантов развития событий остается куда больше. Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса назвал три сценария, которые могут развернуться в Украине уже в феврале.

Эксклюзивно "Телеграфу" политолог рассказал о том, что Украина не должна соглашаться на компромиссы, а наоборот — показать, что мы готовы воевать до конца.

По его словам, вариантов для нашей страны на текущий момент существует три:

  1. Украину могут заставить пойти на выполнение Минских соглашений в их российском прочтении — согласиться на выборы на Донбассе;
  2. Все может остаться в текущем положении — в напряженности;
  3. Новая атака России на Украину.

О том, что говорит этот и другие эксперты насчет будущего Украины на фоне агрессии РФ — читайте в нашем материале по ссылке.

Напомним, главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович проанализировал информацию о вероятном вторжении России в Украину и указал на несколько геополитических моментов.

Теги:
#Россия #Вторжение #Сценарии #Илия Куса
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