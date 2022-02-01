Главный редактор издания "Апостроф" Денис Попович проанализировал информацию о вероятном вторжении России в Украину и указал на несколько геополитических моментов

ФЕВРАЛЬ УЖ НА ДВОРЕ, А ВТОРЖЕНИЯ ВСЕ НЕТ

История с широкомасштабным российским вторжением в Украину образца 2021-2022 года войдет в историю, как грандиозная мистификация. Она уже далеко переплюнула знаменитую радиопостановку Орсона Уэллса 1938 года о вторжении марсиан в Нью-Йорк.

1. В конце октября прошлого года американские СМИ начали разгонять информацию о готовящемся большом вторжении российских войск на территорию Украины. Эта информация подавалась в авторитетных СМИ, но всегда со ссылкой на некие "источники", без какой-либо авторизации.

2. Единственным авторизованным лицом стал глава ГУР Кирилл Буданов, который дал леденящее душу интервью, в котором предостерегал о начале большой войны уже во второй половину января 2022 года. Карта расположения частей вторжения, приведенная в качестве доказательства, говорила скорее о сокращении численности вражеских войск, чем об их увеличении.

По состоянию на 1.02.2022 года начало активных боевых действий не фиксируется.

В целом украинская сторона довольно вяло поддержала этот флеш-моб, понимая факт натягивания совы на глобус.

3. Тогда была включена тяжелая артиллерия — многочисленные карты вторжения, апокалиптические прогнозы, видосики о переброске войск, спутниковые снимки, независимые расследования и.т.д.

4. Зачем все это? Да очень просто. Байдену до смерти надоел "украинский кейс", поэтому нужно было разыграть войну, чтобы громко в ней победить, сравнять счет за слитый талибам Афганистан и заодно продавить выполнение Минских соглашений. Тогда украинские туземцы могли бы вариться сами в собственном соку, майданить, свергать Зеленского, плотно общаясь при этом с российскими "братьями". Какое дело победившему Западу до туземных разборок?

5. Но тут российский "брат" решил поддержать флеш-моб, включившись в спектакль с изяществом пьяного тракториста, размахивающего полутораметровым карданным валом. Кремль объявил Западу ультиматум, потребовал от НАТО "собирать манатки" и проваливать за рубежи 1997 года. А для пущей важности вполне себе неиллюзорно двинул войска к украинским границам, обозначая возможность обещанного военно-технического ответа.

Легенда начала жить своей жизнью, стремительно выбиваясь за проектные рамки, будто разбухшее тесто из кастрюли.

6. Испугавшись полутораметрового кардана в руках русского тракториста, страны Восточной Европы встали на дыбы. НАТО восстал от летаргического сна, наотрез отказался поить русского механизатора дармовой водкой и попросил его самого убираться за пределы 1997 года. Все начали ловить свою рыбку в мутной воде. Британия вспомнила времена Королевы Виктории и начала сколачивать параллельные альянсы из Украины, Польши и может быть Турции.

Турция тоже оказалась не прочь вернуться к благословенным временам султана Сулеймана (Эрдогана) на новом витке истории.

Украина прирастает новым оружием, которого она никогда бы не увидела при других обстоятельствах. И поток оружия не иссякает и не иссякнет, потому что Байдену нужно поддерживать ужас.

7. Правда, поддерживать ужас получается все тяжелее. Пьяный русский тракторист протрезвел и понял, что размахивая полутораметровым карданным валом, добился прямо противоположного эффекта и надо теперь и честь знать.

А Зеленский понял, что противотанковые ракеты на хлеб не намажешь, экономика летит к чертям и надо бы эту пургу заканчивать.

Но Байден не может закончить пургу, потому что пепел Афганистана все еще стучится в американские сердца. А страны Восточной Европы все еще боятся русского мужика и его карданного вала и требуют от Байдена срочно прислать к мужику санитаров.

А русский мужик боится санитаров. Он и рад бы убраться к себе во двор, но там во дворе бегают на цепи вскормленные им же местные пропагандоны. Они злобно тявкают, пытаются ухватить хозяина за штанину, требуя от него снова напиться вдрызг и устроить, наконец, мордобой на деревне.

А Британия грезит временами Королевы Виктории…

А Эрдогану нужен Великолепный век и какая-нибудь украинская Роксолана…

И паровоз вперед летит, а как его остановить — теперь х*р поймешь. Ведь на дворе уже 1-е февраля и воевать никто не собирался…