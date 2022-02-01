Угроза войны, протестов и доллара по 30: каким будет февраль для Украины (прогноз)

Эксперты в вопросах политики и экономики рассказали "Телеграфу", чего ждать в последний месяц зимы

Февраль станет для Украины месяцем очередных испытаний. Западные СМИ публикуют новые и новые данные в стиле "Россия точно нападет". Украинские власти пытаются убедить, что угрозы нет.

Переговоры о безопасностной ситуации ведутся без Украины, хоть как бы – об Украине. Политическая ситуация нестабильна, экономическая – угрожающая, особенно на фоне энергетических рисков. "Телеграф" обратился к экспертам с просьбой спрогнозировать, каким будет для Украины последний месяц зимы.

Игры внешние и внутренние

Народный депутат Украины VIII созыва, бывший глава Комитета избирателей Украины, эксперт Украинского института будущего Игорь Попов уверен: главный вопрос февральской политической повестки – реагирование на российские угрозы и дискуссия о Минских соглашениях.

"Внешнее давление на Украину будет возрастать, притом предложения внешних игроков часто будут взаимоисключающими и почти всегда – невыгодными для нашей страны. Ключевой вопрос – на какие решения согласится украинская делегация в рамках консультаций в "нормандском формате". Первую встречу внешнеполитических советников глава Офиса президента Андрей Ермак провел успешно: усилен контроль за режимом прекращения огня, есть шанс на коррекцию Минских соглашений, так как российская сторона публично признала наличие разногласий по их трактовке. Две недели паузы до следующего раунда – тоже тактический выигрыш, в столь стремительно меняющейся обстановке. Но любое последующее решение по поводу отношений с ОРДЛО будет использовано для обострения внутриполитической ситуации", – предупреждает Игорь Попов.

Игорь Попов

По его словам, рассмотрение "минских" политических законов в Раде, даже в мягкой редакции – это повод к проведению протестных акций. Причем отказ от компромиссов – также вызовет критику и обвинения, особенно если это приведет к обострению по линии безопасности. Продолжить же политику статус-кво вряд ли удастся, поскольку украинскую карту уже разыгрывают в глобальной игре, акцентирует эксперт.

"Очередная волна ковида будет присутствовать в повестке, – продолжает он. – Но протоколы реагирования на нее всем понятны. И больших дискуссий по поводу карантинов не прогнозируется. Вопрос коммунальных тарифов для населения в этом отопительном сезоне властям удалось решить. Веерных отключений тоже не произошло. Они могут стать разве что следствием срыва поставок российских энергоресурсов".

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В то же время, отмечает Игорь Попов, несколько групп, оппонирующих властям, пытаются инициировать рокировку в правительстве.

"Фактически целью является вхождение во власть без проведения досрочных выборов, иными словами – ревизия результатов выборов. После возвращения с карантина могут быть предприняты новые попытки перераспределения портфелей, подкрепленные уличными акциями и информационными кампаниями. Но если вопрос ОРДЛО будет решен с минимальными потерями или отложен – формат власти останется таким же", – прогнозирует Игорь Попов.

Накатывает идеальный шторм

Политический эксперт Светлана Кушнир, прогнозируя украинский политический февраль, вспомнила строки Блока: "Февраль, достать чернил и плакать…"

По ее словам, в последнем месяце зимы одновременно сходятся несколько факторов, которые могут создать ситуацию идеального шторма для власти. Да и для всех украинцев.

"Проблемы с внешними партнерами, угрозами и вызовами сами по себе не рассосутся, – уверена эксперт. – Снова на повестке дня "Минск-2", при этом враг у границ проводит учения, то отводит, то приводит боевую силу и вооружение. Великобритания и США в этот же момент напичкивают Украину техникой и оружием, мы продолжаем рваться в НАТО. Военные же, в свою очередь, ожидают диверсий со стороны врага и надеются на повышение окладов.

Светлана Кушнир

Катастрофическую ситуацию в энергетике, по словам Светланы Кушнир, уже сложно скрывать. И февраль тут станет знаковым.

"Атомные 15 блоков – на всю, газ на ТЭЦ – в топке, а нового договора по объемам прокачки "Газпром" так и не подал украинской стороне. Пока идём на бреющем полете, но часть населения уже регулярно сидит и без электричества. В части городов – на минимальных мощностях подают отопление", – подчеркивает эксперт.

Ситуацию с продуктами, цены на которые растут чуть ли не каждый день, так никто под контроль и не взял. Ведь в свое время службу по контролю за ценами – ликвидировали, напоминает Светлана Кушнир.

"В средине февраля мы будет проходить пик заболеваемости коронавирусом. Это не добавляет радостных красок в общую картину, особенно, учитывая, что "слуги народа", едва выйдя с каникул, ушли на карантин. То есть те, кто может быстро реагировать на вызовы, того в Киеве сейчас и не будет. Я про Верховную Раду и Кабмин. А на носу первые выплаты по траншам и кредитам МВФ. Чем будем отдавать, если промышленное производство рухнуло и собирать налоги просто не с кого? В общем, получается, как в том анекдоте – "из февраля будем выбираться каждый сам, а потом соберёмся в новую команду". Но есть и хорошие новости – в феврале всего 28 дней. И пережить их обязательно надо, – уверена эксперт. – А там уже и до лета – рукой подать".

Надо снизить градус военной истерии

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко называет самым большим риском февраля – военную истерию.

"Не нападение РФ, которого не будет, а именно – истерия вокруг возможного вторжения. Всё это отрицательно влияет и продолжит так влиять на экономику Украины, – прогнозирует эксперт. – На сегодняшний момент важно успокоить народ и экономику. Этим и должна заниматься украинская власть. Разговоры о регулировании цен пока ни к чему не привели. При том, что влияющие на инфляцию высокие цены на нефть и газ – это мировая тенденция. И в феврале она продолжится. Тут Украина ничего поделать не может".

Александр Охрименко

Крайне важно, по словам Александра Охрименко, не вводить никакие ограничения, локдауны. Это, убежден эксперт, добьет экономику.

"Инфляция, понятно, будет расти. Но для Украины инфляция 10-12% – это нормально, – считает эксперт. – Ведь мы развивающаяся страна. А если будет маленькая инфляция, то и зарплата расти не будет. Думаю, власти надо меньше говорить о том, что мы привлекаем инвестиции, а больше предоставлять возможностей, чтобы бизнес сам хотел нести нам свои деньги. Что до курса гривны, то в феврали он будет зависеть как раз таки от истерии. Если прекратится нагнетание в стиле "Россия нападет" – курс может быть и чуть больше 27 гривен за доллар, а если продолжится – может зашкалить и за 30".

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Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич также называет риском №1 февраля – раздутую истерию (по его мнению, прежде всего представителями США и Великобритании) по поводу эфемерного вторжения РФ в Украину.

"Украинская власть, как показывает практика, не может повлиять на этот риск, уже ударивший по нашей финансово-экономической системе. Недавняя пресс-конференция Зеленского показала лишь жалкие попытки как-то повлиять на ситуацию, сбить волну паники".

Дмитрий Марунич

По словам Марунича, еще одна – не уникальная февральская история – импортируемая инфляция в виде высоких цен на энергоносители.

"Ситуация, по сути, не меняется. Остается сложной. Нефть дорожает, газ дорогой. В ближайшие месяцы выхода из этого порочного круга нет. А Украина – один из крупнейших импортеров энергоносителей в регионе. Всё это сильно бьет по экономическому состоянию нашей страны. Более того – ближе к концу зимы или к началу весны мы можем ощутить дефицит электроэнергии и газа, особенно если будет холодно. Остановить негативные тенденции, о которых я говорю, в обозримом будущем нереально. Тем более при слабой украинской власти. Увы, но это долгосрочные процессы, имеющие, к тому же, внешнее происхождение", – резюмирует эксперт.

Три сценария вокруг глобальных переговоров

Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса считает, что на февраль главным процессом остается российская угроза и энергокризис.

"Переговоры США и РФ продолжаются, и уже видны попытки заставить нас выполнить Минск-2 в качестве основы компромисса, Украине нельзя допускать, чтобы нас ставили перед фактом. К тому же, есть существенные проблемы с энергетикой из-за высоких цен на газ в Европе и дефицита угля и газа у нас", – отмечает эксперт.

Илия Куса

Он уверен, что Украина должна донести всем: мы будем воевать до конца и не согласимся на компромиссы за своей спиной.

Илия Куса считает, что есть следующие сценарии развития событий вокруг переговоров РФ и коллективного Запада:

Украину заставляют идти на выполнение Минских соглашений (в их российском прочтении — сперва выборы, а уже потом вывод "ихтамнетов"). Всё остается как сейчас, постоянная напряженность. Россия совершает ещё одно нападение на Украину.

Дипломатический топ февраля

По мнению политического эксперта, дипломата Вадима Трюхана, такого интенсивного в политико-дипломатическом смысле января Украина еще не переживала. В то же время, уверен он, это были только цветочки, ягодки впереди.

"Февраль, во многом, станет определяющим месяцем, который отразится на всем 2022 году. Объяснение очевидно – угроза войны. Ее либо удастся предотвратить, возможно, даже окончательно. Либо же она наберет необратимые обороты – и дальше дипломатия отойдет на второй план, ведь будут говорить уже пушки", – прогнозирует эксперт.

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Он акцентирует, что в феврале Украину ждет ряд важных для нашей страны дипломатических событий.

"Во-первых, 4-20 февраля в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. Несмотря на то, что США и часть их союзников объявили дипломатический бойкот Олимпиаде (не будут отправлять туда высокопоставленные официальные делегации), дипломатическая активность там обещает быть беспрецедентной. Уже анонсирован визит в Китай президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь даже не исключил, что президент РФ встретится в Пекине с украинским лидером Владимиром Зеленским. И это несмотря на отсутствие информации о том, что президент Украины в принципе будет принимать участие в торжественных мероприятиях в рамках Олимпиады. Очевидно, россияне пытаются организовать пафосный ивент, скорее всего при формальном посредничестве или кого-то из руководителей КНР, или президента Турции Эрдогана, уже дважды предлагавшего свои посреднические усилия сторонам конфликта. Довольно утонченная игра на самом деле, в которой очень просто попасть впросак. Следовательно, Банковой следует крайне осторожно прорабатывать все детали такого сценария, чтобы он не вышел для Украины, и лично Зеленского проигрышным", – отмечает Вадим Трюхан.

Вадим Трюхан

Впрочем, как уже сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров, в календарном плане Зеленского нет визита в Китай. При этом, по словам Никифорова, в ОП приветствуют, что "в Кремле наконец-то начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов".

Вторым важным в дипломатическом ракурсе событием февраля эксперт считает анонсированное МИД Великобритании "укрепление связей по оси Лондон – Варшава – Киев". Есть вероятность, что всё это может приобрести какие-то формализованные рамки.

"Не случайно в начале февраля в Киеве побывают премьеры Польши и Великобритании. При этом британский премьер Борис Джонсон "из-за напряженной ситуации вокруг Украины" даже отменил свой визит в Японию. Украине крайне важно "зацепиться" за неожиданную инициативу наших британских партнеров и попытаться выйти пусть не на полноценный оборонный союз с Великобританией, но хотя бы на формат отношений, близкий к такому альянсу. Ситуация к этому дозревает, – уверен Вадим Трюхан. – Ведь не зря еще в прошлом году официальные представители той же Польши заявляли о необходимости формирования оборонных союзов в восточной Европе при участии Украины".

Ну, а третьим крайне важным и перспективным для Украины событием эксперт считает февральский визит в Киев президента Турции – Эрдогана.

"Он может стать по-настоящему историческим. Уже анонсировано подписание ряда двусторонних оборонных соглашений. Есть перспективы подписания Соглашения о зоне свободной торговли. Переговоры по поводу этого, без преувеличения, эпохального документа идут уже много лет. Если сторонам удастся выйти на компромиссные решения относительно наиболее чувствительных положений Соглашения, касающихся доступа к сельскохозяйственным рынкам, этот международный договор станет инструментом увеличения объемов торговли между Украиной и Турцией в разы. И заложит экономическую основу для создания в будущем полноценного оборонного союза между двумя странами", – отмечает дипломат.

…И вишенка на торте

Кроме того, продолжает Вадим Трюхан, в феврале Украину ждут архисложные переговоры политсоветников в Нормандском формате. И по их результатам можно ожидать чего угодно, даже объявления об организации следующего саммита глав государств "нормандской четверки".

"Будут также набирать обороты переговоры с Вашингтоном– на разных уровнях и в разных форматах, – считает Вадим Трюхан. – Спекуляции в СМИ по поводу якобы напряженных отношений Банковой с Администрацией Байдена необходимо как-то нивелировать. Следующие политико-дипломатические активности между Украиной и США, среди прочего, будут призваны решить и эту чувствительную задачу. Ну и вишенкой на торте в феврале станет Мюнхенская Конференция Безопасности. Пока не ясно, главы государств и правительств каких именно стран будут в ней участвовать. Но совершенно очевидно, что тема глобальной безопасности в свете эскалацией Москвой ситуации на границах с Украиной и вообще в Европе станет ключевой. Интригой до последнего момента будет оставаться уровень представительства России. Вряд ли это будет лично Путин, который в последние годы избегает подобных собраний. То, какие заявления будут раздаваться в Мюнхене, покажет, куда дальше будет двигаться мир, – в сторону разрядки международного напряжения, или же к новой геополитической катастрофе – "большой войне", которой надо обязательно избежать".

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