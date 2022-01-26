Что будет с ценами на недвижимость в 2022 году из-за угрозы вторжения России в Украину: два сценария

Эксперты сообщили, на сколько повысятся цены на жилье в нынешнем году

Из-за угрозы полномасштабного нападения России на Украину ситуация в сфере недвижимости может развиваться по двум сценариям. В 2022 году цены на дома и квартиры могут подскочить на 10-15% или же произойдёт обрушение рынка, прогнозируют украинские риэлторы в материале "Обозревателя".

Прогноз 1. Цены на жилье в 2022 году в Украине повысятся

Киевский риелтор, автор блога о недвижимости "Графиня" Наталья Медведева отмечает, что пока что сообщения об угрозе вторжения войск Путина не оказывают влияние на положение дел с недвижимостью – сделки о купле-продаже остаются в силах.

Более того, затишье на рынке недвижимости в Украине длится еще с конца декабря, добавляет руководитель Комитета по информационным системам и аналитике Ассоциации специалистов по недвижимости Эдуард Бразас. Но спрос, по словам директора City Development Solutions Романа Герасимчука, сохраняется, а ситуация на рынке в данное время– спокойна.

Эксперты приходят к выводу, что если полномасштабного нападения не произойдет, то к концу 2022 года украинцы могут ожидать повышения цен на недвижимость. По прогнозам, квартиры подскочат в цене на 10-15%, тогда как на первичном рынке подорожание может достигнуть до 12% за год.

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Прогноз 2. Рынок недвижимости в Украине рухнет из-за угрозы вторжения РФ

По словам риэлторов и экспертов по недвижимости, в случае реального вторжения российских войск в Украине под ударом окажется и национальная экономика. Логично, что на это отреагирует рынок недвижимости. Так как покупательная способность граждан снизится, то цены могут упасть. О предполагаемом снижении эксперты рассуждать не стали, отмечая, что в случае эскалации вряд ли кто-то будет задумываться о недвижимости.

Напомним, цены на жилье в Украине в последнее время несколько снизились. Об этом тренде на рынке недвижимости заявил аналитик Александр Болтян. Эксперт рассказал, как ситуация будет развиваться дальше и когда в 2022 году нужно приобретать квартиру или дом.

Как сообщал "Телеграф" в интервью с основателем и управляющим партнером группы компаний Concept Group Михаилом Подвысоцким, чаще всего украинцы отказываются от ипотеки. Преимущественно покупатели рассчитываются за жилье из собственного кармана, особенно это выгодно при переезде и продажи старой квартиры.