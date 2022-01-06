В ипотеку почти не берут: за какие средства покупают жилье украинцы

Украинцы предпочитают покупать жилье за собственные средства.

Большинство украинцев покупает себе жилье за имеющиеся средства и в наступившем году в этом плане изменений не намечается.

Об этом рассказал "Телеграфу" основатель и управляющий партнер группы компаний Concept Group Михаил Подвысоцкий.

По его словам, к таковым относятся 55% украинцев. Части из них, впрочем, для переезда придется продать старую квартиру. В таком случае за новое жилье придется доплатить разницу, которая зачастую не превышает 30-40% от стоимости новой покупки.

Также в Украине пользуются популярностью программы по рассрочке от девелоперов, их услугами намерены воспользоваться 35% покупателей.

А вот влезать в ипотеку ради заветной жилплощади готовы лишь 10% покупателей.

Как сообщалось ранее, в Украине на рынке недвижимости с осени наблюдается заметное падение цен, как на покупку жилья, так и на его аренду. Стоит отметить, что до этого цены на дома и квартиры заметно возросли, что привело к тому, что потенциальным покупателям это стало не по карману.

Впрочем, эксперты считают, что удешевление "квадратов" будет наблюдаться лишь до апреля, после чего цены вновь стремительно поползут вверх.