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В іпотеку майже не беруть: за які кошти купують житло українці

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Іпотеки в Україні не користуються популярністю Новина оновлена 06 січня 2022, 17:21
Іпотеки в Україні не користуються популярністю

Українці вважають за краще купувати житло власним коштом.

Більшість українців купує собі житло за наявні кошти і цього року в цьому плані змін не намічається.

Про це розповів "Телеграфу" засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький.

За його словами, до таких належать 55% українців. Частини з них для переїзду доведеться продати стару квартиру. У такому разі за нове житло доведеться доплатити різницю, яка часто не перевищує 30-40% вартості нової покупки.

Також в Україні користуються популярністю програми розстрочки від девелоперів, їхніми послугами мають намір скористатися 35% покупців.

А ось влазити в іпотеку заради заповітної квартири готові лише 10% покупців.

Як повідомлялося раніше, в Україні на ринку нерухомості з осені спостерігається помітне падіння цін як на покупку житла, так і на його оренду. До цього ціни на будинки і квартири помітно зросли, що призвело до того, що потенційним покупцям це стало не по кишені.

Втім, експерти вважають, що здешевлення "квадратів" спостерігатиметься лише до квітня, після чого ціни знову стрімко поповзуть нагору.

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#Нерухомість #Житло
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