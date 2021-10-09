За законами карантину: як локдаун і подорожчання газу позначаться на вартості житла

Ринок нерухомості готується до роботи в нових умовах підвищення цін на газ і можливого введення жорсткого локдауну

Сектор нерухомості в Україні в цьому році вийшов з кризи, пов’язаної з жорсткими карантинними обмеженнями 2020-го. Зараз рієлтори обіцяють підвищення цін на житло до кінця року до 25%, а в разі прийняття законопроєкту №5600 «первинка» могла подорожчати ще на 15-20% через запровадження ПДВ на первинне житлове будівництво. Але можливий карантин через постійно зростальне число хворих на коронавірус може вплинути на ціну покупки та оренди житла.

Так, за словами президента Асоціації рієлторів України Юрія Піти, з другої половини вересня попит на вторинному ринку нерухомості великих обласних центрів впав на 5-10%, а ціна зросла лише на 1,5-2%. До кінця року очікується падіння попиту і в інших містах країни. В цілому ситуація з цінами в даному сегменті нерухомості буде стабільною протягом майбутніх 3-х місяців.

Експерт зазначив, що зниження попиту насамперед пов’язане з тим, що покупець вже не готовий до наявних цін.

«Покупець є, але шукає дешевші пропозиції. Таким чином, зростання цін, що спостерігалося в першій половині року вже "перестрибнуло" очікування і фінансові можливості покупців», — підкреслив фахівець.

Що стосується первинного сегмента ринку, тут зростання цін до кінця року також малоймовірне. Хоча у великих містах ціни останнім часом і виросли на 15-20%, але в основному це було пов’язано з ростом собівартості будівництва, а сам попит також впав на 10-20%.

В цілому схожа ситуація і на ринку оренди нерухомості, де ціна зросла на 5-10%. Але і тут до кінця року особливих змін не буде, оскільки попит був реалізований більш ніж на 90% і наступні 2-3 місяці ціна також буде стабільною.

За словами Юрія Піта, однією з причин стабілізації цін на ринку оренди є опалювальний сезон й стрімке подорожчання природного газу.

«Є певна цінова межа, вище якої ціни на оренду не можуть рости. Витрати на квартплату не повинні перевищувати 30% від вартості місячної оренди квартири. Однак в розпал опалювального сезону в старих радянських будинках комунальні витрати наймачів досягнуть 40-50% від ціни оренди житла, що може привести до відтоку орендарів і зниження вартості оренди на 10-15%», — зазначив він.

Значний вплив на ринок може надати й введення жорсткого локдауну. Правда, ступінь впливу буде залежати від його тривалості, і якщо термін локдауну не перевищить 1,5 місяці, особливих змін цін покупки житла очікувати не варто. Приблизно на 10% може подешевшати покупка житла на стадії будівництва.

Водночас оренда може подешевшати на 30-40%, оскільки даний сегмент ринку більш сприйнятливий до будь-яких змін.

Але в цілому, за словами експерта, вже протягом 2-3 місяців після закінчення локдауну ціни на покупку та оренду житла відновляться.

Тим часом епідеміологічна ситуація із захворюваністю на коронавірус в Україні значно погіршилася, за показниками захворюваності країна знаходиться на рівні піврічної давнини.