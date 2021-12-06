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Охочих вкласти гроші у квартиру стає все менше: що відбувається на ринку нерухомості в Україні

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Ситуація на ринку нерухомості Новина оновлена 06 грудня 2021, 10:26
Ситуація на ринку нерухомості

Іпотечні програми також не дали очікуваного результату

В Україні експерти відзначають суттєве зниження попиту на купівлю нерухомості, зокрема квартир. Покупці кажуть, що ціни на житло перевищили купівельну спроможність і тому охочих придбати квадратні метри стає значно менше.

Як зазначає видання UBR, в країні дійсно падає кількість охочих вкладати свої заощадження у нерухомість. До слова, така тенденція на ринку первинного житла спостерігається ще з липня 2021 року. 

У матеріалі вказано, що кількість громадян, які могли б інвестувати кошти у первинний ринок нерухомості, вже зараз досить обмежена. При цьому джерел для зростання потенційних покупців зараз теж майже немає. Не дали очікуваного результату й іпотечні програми. 

На фоні цього, судячи з даних Realt.ua, ціни на квадратні метри все ще продовжують рости. Так, з січня по грудень 2021 року у Києві середня вартість одного квадрату у новобудові зросла 27 000 до 34 000 гривень. Звісно, що таке суттєве подорожчання не відповідає темпам зростання добробуту українців.

А представник Асоціації рієлторів України Юрій Піта додає, що в Україні й досі немає активних програм іпотечного кредитування, а банківськими кредитами на житло користуються лише 2-3% громадян. Хоча для активного розвитку ринку треба як мінімум 20%.

"Зниження купівельної активності повʼязують з досить активним подорожчанням житла, яке "відірвалося" від реальних можливостей потенційних покупців", – резюмують у матеріалі.

Нагадаємо, як повідомляв "Телеграф", в Асоціації рієлторів України кажуть, що карантин продовжуватиме негативно впливати на ринок нерухомості й ціни на житло будуть рости, однак декому все ж вдасться заробити на цьому.

Теги:
#Нерухомість #Ціни #Купівля житла
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