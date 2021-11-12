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Ринок нерухомості в кризі через карантин: як можна на цьому заробити

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Микита Синицін Микита Синицін
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Квартири не подешевшають, незважаючи на карантин Новина оновлена 12 листопада 2021, 17:23
Квартири не подешевшають, незважаючи на карантин

Карантин позначився на ринку нерухомості, почавши диктувати свої правила і змінюючи ціни на купівлю та оренду житла в Україні

Посилення обмежень, пов’язаних із поширенням коронавірусної інфекції, серйозно впливає на галузі економіки, однією з яких є нерухомість. За прогнозами Асоціації рієлторів України (АСНУ) цей негативний вплив лише посилюватиметься, тож деяким українцям навіть вдасться «заробити» на цьому коштом падіння цін на нерухомість.

За словами президента Асоціації рієлторів України Юрія Піти, до кінця року падіння попиту на житло може становити до 30%. Паралельно з цим спостерігаються проблеми у будівельних компаній, які без залучення інвесторів просто не можуть зводити будинки. Така ситуація, каже експерт, може призвести до того, що майбутні власники житла отримуватимуть 10-відсоткову знижку при купівлі у разі внесення повної суми.

Юрій Піта
Юрій Піта

При цьому ціни на готове житло залишаться стабільними, з незначним коливанням до 1%.

Схожа ситуація спостерігатиметься і на вторинному ринку нерухомості – попит у даному сегменті впав з жовтня на 10-15%, що, на думку АСНУ, призведе максимум до падіння цін до 2-3% у незначної частини житла.

Ситуація з ринком оренди житла дещо інша – загалом попит у даному сегменті ринку стабільний і ціни на ньому навряд чи сильно зміняться до весни. Єдиним винятком є можливе зростання тарифів на послуги ЖКГ, що може призвести до зниження оренди частини квартир приблизно на 10%.

«За сприятливих економічних та пандемічних умов збільшення попиту на оренду житла можливе не раніше березня наступного року. На той час будь-які суттєві цінові зрушення малоймовірні», — резюмував Юрій Піта.

На думку фахівців, попри зміну ситуації на ринку житла, що почалася восени, до закінчення зими особливих потрясінь чекати не варто.

Теги:
#Нерухомість #Криза #Оренда житла #Локдаун
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