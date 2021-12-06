Желающих вложить деньги в квартиру становится все меньше: что происходит на рынке недвижимости в Украине

Ипотечные программы тоже не дали ожидаемого результата

В Украине эксперты отмечают существенное снижение спроса на покупку недвижимости, в том числе квартир. Покупатели говорят, что цены на жилье превысили покупательную способность, и поэтому желающих приобрести квадратные метры становится значительно меньше.

Как отмечает издание UBR, в стране действительно падает количество желающих вкладывать свои сбережения в недвижимость. Такая тенденция на рынке первичного жилья наблюдается еще с июля 2021 года.

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В материале сказано, что количество граждан, которые могли бы инвестировать средства в первичный рынок недвижимости, уже сейчас достаточно ограничено. При этом источников роста потенциальных покупателей сейчас тоже почти нет. Не принесли ожидаемого результата и ипотечные программы.

На фоне этого, судя по данным Realt.ua, цены на квадратные метры все еще продолжают расти. Так, с января по декабрь 2021 в Киеве средняя стоимость одного квадрата в новостройке выросла 27 000 до 34 000 гривен. Конечно, такое существенное удорожание не соответствует темпам роста благосостояния украинцев.

А представитель Ассоциации риелторов Украины Юрий Пита добавляет, что в Украине до сих пор нет активных программ ипотечного кредитования, а банковскими кредитами на жилье пользуются только 2-3% граждан. Хотя для активного развития рынка нужно как минимум 20%.

"Снижение покупательной активности связывают с достаточно активным подорожанием жилья, которое оторвалось от реальных возможностей потенциальных покупателей", — резюмируют в материале.

Напомним, как сообщал Телеграф, в Ассоциации риелторов Украины говорят, что карантин будет продолжать негативно влиять на рынок недвижимости и цены на жилье будут расти, однако некоторым все же удастся заработать на этом.