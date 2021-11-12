Рынок недвижимости в кризисе из-за карантина: как можно на этом заработать

Карантин сказался на рынке не движимости, начав диктовать свои правила и меняя цены на покупку и аренду жилья в Украине

Усиление ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, серьезно влияет на отрасли экономики, одной из которых является недвижимость. По прогнозам Ассоциации риелторов Украины (АСНУ) это негативное влияние будет только усиливаться, так что некоторым украинцам даже удастся «заработать» на этом за счет падения цен на недвижимость.

По словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, до конца года падение спроса на жилье может составить до 30%. Параллельно с этим наблюдаются проблемы у строительных компаний, которые без привлечения инвесторов просто не могут строить дома. Такая ситуация, говорит эксперт, может привести к тому, что будущие собственники жилья будут получать 10-процентную скидку при покупке, в случае внесения полной суммы.

Юрий Пита

При этом цены на уже готовое жилье останутся стабильными, с незначительным колебанием до 1%.

Схожая ситуация будет наблюдаться и на вторичном рынке недвижимости – спрос в данном сегменте упал с октября на 10-15%, что, по мнению АСНУ, приведет максимум к падению цен до 2-3% у незначительной части жилья.

Ситуация с рынком аренды жилья несколько иная – в целом спрос в данном сегменте рынка стабилен и цены на нем вряд ли сильно изменятся до весны. Единственное исключение – возможный рост тарифов на услуги ЖКХ, что может привести к снижению аренды части квартир примерно на 10%.

«При благоприятных экономических и пандемических условиях увеличение спроса на аренду жилья возможно не раньше марта следующего года. К тому времени любые существенные ценовые сдвиги маловероятны», — резюмировал Юрий Пита.

По мнению специалистов, несмотря на начавшееся осенью изменение ситуации на рынке жилья, до окончания зимы особых потрясений ждать не стоит.