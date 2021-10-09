По законам карантина: как локдаун и подорожание газа отразятся на стоимости жилья

Рынок недвижимости готовится к работе в новых условиях повышения цен на газ и возможного введения жесткого локдауна

Сектор недвижимости в Украине в этом году вышел из кризиса, связанного с жесткими карантинными ограничениями 2020-го. Сейчас риэлторы обещают повышение цен на жилье к концу года до 25%, а в случае принятия законопроекта №5600 «первичка» могла подорожать еще на 15-20% из-за введения НДС на первичное жилое строительство. Но возможный карантин из-за постоянно растущего числа заболевших коронавирусом может повлиять на цену покупки и аренды жилья.

Так, по словам президента Ассоциации риелторов Украины Юрия Питы, со второй половины сентября спрос на вторичном рынке недвижимости крупных областных центров упал на 5-10%, а цена выросла всего на 1,5-2%. К концу года ожидается падение спроса и в других городах страны. В целом ситуация с ценами в данном сегменте недвижимости будет стабильной в течение будущих 3-х месяцев.

Эксперт отметил, что снижение спроса прежде всего связано с тем, что покупатель уже не готов к существующим ценам.

«Покупатель есть, но ищет более дешевые предложения. Таким образом, рост цен, наблюдавшийся в первой половине года уже "перепрыгнул" ожидания и финансовые возможности покупателей», — подчеркнул специалист.

Что касается первичного сегмента рынка, здесь рост цен до конца года также маловероятен. Хотя в крупных городах цены в последнее время и выросли на 15-20%, но в основном это было связано с ростом себестоимости строительства, а сам спрос также упал на 10-20%.

В целом схожая ситуация и на рынке аренды недвижимости, где цена выросла на 5-10%. Но и тут до конца года особых изменений не будет, поскольку спрос был реализован более чем на 90% и следующие 2-3 месяца цена также будет стабильной.

По словам Юрия Пита, одной из причин стабилизации цен на рынке аренды является отопительный сезон и стремительное подорожание природного газа.

«Есть определенная ценовая граница, выше которой цены на аренду не могут расти. Расходы на квартплату не должны превышать 30% от стоимости месячной аренды квартиры. Однако в разгар отопительного сезона в старых советских домах коммунальные расходы нанимателей достигнут 40-50% от цены аренды жилья, что может привести к оттоку арендаторов и снижению стоимости аренды на 10-15%», — отметил он.

Значительное влияние на рынок может оказать и введение жесткого локдауна. Правда, степень влияния будет зависеть от его продолжительности, и если срок локдауна не превысит 1,5 месяца, особых изменений цен покупки жилья ожидать не стоит. Примерно на 10% может подешеветь покупка жилья на стадии строительства.

В то же время аренда может подешеветь на 30-40%, поскольку данный сегмент рынка более восприимчив к любым изменениям.

Но в целом, по словам эксперта, уже в течение 2-3 месяцев после окончания локдауна цена на покупку и аренду жилья восстановятся.

Между тем эпидемиологическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине значительно ухудшилась, по показателям заболеваемости страна находится на уровне полугодичной давности.