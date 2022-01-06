Квартирне питання: коли та за які гроші купуватимуть житло українці у 2022 році

У 2022 році українці цінуватимуть у житло природу, добрих сусідів та екологію

Минулий рік на ринку нерухомості України виявився дуже насиченим подіями: спочатку до осені ціни на житло зростали як на дріжджах, що призвело до їх подорожчання на 30-35%, а вже з осені на 30% впав попит, що призвело до стабілізації вартості квадратних метрів..

Про те, чого чекати від ринку нерухомості у 2022 році і як українці купуватимуть житло в найближчому майбутньому, "Телеграф" дізнавався у вітчизняних ріелторів.

Купуватимуть молоді люди та айтішники

За словами засновника та керуючого партнера групи компаній Concept Group Михайла Підвисоцького, цього року основна частина покупців (55-60%) припаде на українців, які вже мають своє житло, але хочуть кудись вкласти кошти чи покращити свої житлові умови.

Михайло Підвисоцький

"У 2022 році переважна більшість покупців первинного житла, а це 80-85%, буде відноситися до вікової категорії від 25 до 45 років. Близько 10-15% — це аудиторія у віці від 45 до 60 років", — говорить експерт про вік основних покупців житла в країні.

З погляду професійної належності, серед покупців найчастіше зустрічаються співробітники IT-індустрії, менеджери середньої та вищої ланок.

Як вважає Підвисоцький, цього року високим попитом і ціною користуватиметься житло, яке відповідає таким вимогам, як:

що дозволяє жити серед природи з елементами відокремленого життя, але неподалік великого міста;

сучасні будинки, зведені з використанням новітніх технологій та сучасних еко-матеріалів (деревини, каменю тощо);

знайоме та схоже на тебе оточення, наприклад, елітне житло для менеджменту або середньої цінової категорії для середнього класу.

Накопичити, продати житло, взяти в іпотеку – як купуватимуть житло цього року?

За словами Михайла Підвисоцького, більше половини покупців житла в Україні зазвичай купують за наявні кошти. Так само буде і 2022-го.

"За нашими підрахунками, 55% українців у 2022 році купуватимуть житло на власні накопичення або за допомогою продажу старого житла та купівлі нового з доплатою, яка не перевищуватиме 30-40% від вартості нового будинку. Близько 35% інвесторів планують скористатися програмами з розстрочки від девелоперів, а 10% покупців, що залишилися, готові придбати квартиру за допомогою іпотечних програм", — говорити про популярність різних способів покупки "квадратів" цього року експерт.

Купувати житло треба не пізніше березня, потім вийде дорожче

За словами голови Асоціації ріелторів України Юрія Пити, приблизно до квітня на ринку житла продовжуватиметься ситуація падіння попиту, тому зростання цін буде мінімальним – до 5% і то лише в сегменті елітних квартир.

Ситуація зміниться з квітня, коли відкладений увесь цей час попит зростатиме. І хоча Юрій Піта вважає, що зростання цін до липня не складе більше 5-7%, все-таки найвигідніше купувати житло цього року буде у лютому-березні.

Загалом, на думку експертів, зростання цін на квартири у 2022 році може становити не менше 10%.