Ринок нерухомості завмер в очікуванні: що буде з цінами на квартири у 2022 році

За прогнозами експертів, вартість квартир у 2022 році зросте як мінімум на 10%

В Україні з приходом зими суттєво знизився попит на нерухомість, а особливо відчутним це стало на новорічні свята. Експерти кажуть, що зниження активності на ринку спонукало деяких продавців зняти житло з продажу. Водночас рієлтори зазначають, що зима може стати найкращим періодом для купівлі житла, адже протягом 2022 року ціна буде тільки рости.

Про такий стан речей на ринку нерухомості у коментарі "Телеграфу" розповів президент Асоціації рієлторів України Юрій Піта.

За словами експерта, падіння попиту на житло спостерігається ще з жовтня 2021 року. Це вплинуло і на ціни на квартири, які на зимовий період додали у ціні лише незначний відсоток, але вже весною 2022 року це може змінитися. Саме тому, на думку рієлторів, найвдалішим періодом для інвестицій у квартиру і є зима — початок весни.

Прогноз цін на житло в Україні на 2022 рік

За прогнозами президента Асоціації рієлторів України, до початку березня подорожчають щонайбільше 15% ЖК комфорт-класу. Їх вартість змінить за цей період лише на 5-7%, тоді як інші види нерухомості залишаться без суттєвих змін.

Ціна на житло почне підвищуватися вже з квітня. При цьому нерухомість у Дніпрі та Харкові стане дорожчою на 5%, а ось у столиці, Львові та Одесі — на всі 7%. Зазначається, що таке підвищення торкнеться вартості одного квадратного метра площі.

Також, за словами Юрія Піти, по завершенню першого півріччя 2022 року нерухомість на "вторинці" додасть у ціні ще 5 відсотків.

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Що з ринком нерухомості зараз?

Як розповів консультант з нерухомості Іван Кудояр у коментарі OBOZREVATEL, жовтень-листопад 2021 року дійсно були "глухими". Рівень активності укладання угод впав на 20-30%, а місцями було до 40%.

Деяке пожвавлення експерти з нерухомості зафіксували на початку грудня. Кудояр вказує, що це було пов’язано з бажанням людей вирішити всі справи та закрити угоди перед святами. А вже на свята ринок знову затих.

"Напередодні Нового року учасники ринку поводяться по-різному. Хтось намагається швидше закрити угоди, але більшість, яка в роздумах, уже йде у свята. Вони не ухвалюють рішення в цей період. Тому продавці дійсно знімають із продажу об'єкти, багато такого є. А сенс продавати, показувати, якщо ніхто не ходить?", — зазначив експерт.

У асоціації рієлторів України з цього приводу зазначили, що попит на квартири на початку року впав на 20%, а пропозиція у цей час почала його перевищувати. Це й може бути причиною тимчасового затишшя.

Водночас, прогноз експертів на 2022 рік свідчить про те, що в середньому вартість житла за рік зросте на 5-10%. А перше подорожчання фіксуватимуть вже у квітні поточного року.

"Якщо не буде ніяких страшних речей відбуватися з країною, вартість житла буде зростати на 5-10% на рік", – підсумував Кудояр.

Раніше "Телеграф" повідомляв, про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році.