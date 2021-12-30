Купувати, але не пізніше березня: про що слід знати українцям, які хочуть придбати житло у 2022 році

Експерти розповіли, коли краще брати квартиру наступного року

Рік, що минає, ознаменувався підвищенням цін на багато товарів та послуг, що багато в чому стало результатом рекордного подорожчання природного газу. Ще одним рекордним показником відзначився ринок нерухомості, ціни на якому за даними рієлторів з 2020 року зросли приблизно 40%.

Чому так сталося і що чекає на українців, які забажають придбати житло у 2022 році, розбирався "Телеграф".

Зростання цін – інвестиції чи спекуляції?

У 2021 році ціни на нерухомість попри локдауни, що вводяться, йшли тільки до підвищення, що особливо помітно проявилося в столиці. У Києві вартість 1 квадратного метра зросла із 27 тисяч гривень у січні до 34 тисяч у грудні.

Як пише видання "Страна", таке стрімке зростання пояснювалося збільшенням частки інвестиційних угод, що підігрівалося, зокрема, бажанням влади запровадити ПДВ у 18% на продаж первинної нерухомості в рамках законопроєкту №5600. В результаті ціни на житло зросли, причому не лише на первинному ринку.

За словами Юрія Піти, президента Асоціації рієлторів України, ціна на вторинному ринку квартир приблизно на 10-12% вища за ту, за яку її реально готові купувати. Збільшення вартості житла на вторинному ринку експерт пояснює "підтягуванням" цін до вартості квартир на первинному ринку. Простіше кажучи, бажанням продавців житла на "вторинці" трохи спекулювати на тлі зростання цін на "первинці".

Президент АСНУ Юрій Піта

Так, лише за жовтень-листопад на вторинному сегменті ринку житла ціни зросли майже на 10%, склавши близько 1000 доларів за 1 квадрат для 1-кімнатної квартири, 930-980 доларів для 2- та 3-кімнатних і понад 1300 доларів за квадратний метр для 4-кімнатних.

Водночас через погіршення епідеміологічної ситуації та надмірне зростання цін у результаті все це призвело до того, що вже наприкінці року рієлтори заговорили про падіння попиту на 30% на первинному ринку. У сегменті ж вторинного житла прогнозоване падіння попиту мало скласти 20-35%.

Купувати житло краще взимку

Несприятлива ситуація з падінням попиту на нерухомість, що спостерігається в країні з жовтня, на думку експертів, зберігатиметься до весни 2022 року.

Так, на думку Юрія Піти, до березня можливе невелике подорожчання, приблизно на 5-7% до 15% житлових комплексів комфорт-класу. В інших сегментах ринку ціна на житло залишатиметься стабільною, на рівні кінця 2021 року.

Більш серйозне подорожчання експерти прогнозують у квітні-червні 2021 року, коли вартість "квадрату" на первинному ринку Києва, Львова та Одеси може збільшитись у середньому на 7%, а у Харкові та Дніпрі — близько 5%.

Ще приблизно 5% за підсумками першого півріччя 2022 може додати до ціни вартість житла на вторинному ринку.

Засновник та керівний партнер групи компаній Concept Group Михайло Підвисоцький прогнозує, що "первинка" може подорожчати на 10-15%, щоправда, за умови сприятливих соціально-економічних умов у країні. Одним з них могло б стати різке збільшення частки іпотечних угод на ринку нерухомості, яких поки що всього 0,5% за необхідного мінімуму у 20%.

Юрій Підвисоцький

Тим часом наступного року на українців очікує сплата податку на нерухомість у розмірі 90 гривень за кожен квадратний метр, що перевищує "пільгову" площу в 60 метрів для квартири та 120 метрів для будинку.