Подорожчає майже все: як зростання цін на газ вдарить по гаманцях українців

На думку експертів, підвищення цін на енергоносії вплине на бюджет кожного українця через зростання вартості товарів щоденного споживання

Підвищення цін на природний газ в Європі, що триває з літа б’є всі історичні рекорди. 7 жовтня воно досягло апогею, коли вартість тисячі кубів палива перевищила 1900 доларів. І хоч на початку поточного тижня ціна опустилася до близько 1000 доларів за тисячу кубів, всі ці "гойдалки" неминуче позначаться на кишенях українців. І мова не тільки про зростання цін на опалення та газ, підвищення яких обіцяла компенсувати держава. «Телеграф» дізнався в експертів, як зростання цін на природний газ вплине на повсякденні витрати українців.

Криза вдарить по всім

Як заявив виданню економічний експерт Борис Кушнірук, не тільки Україна, але і фактично весь світ знаходяться в умовах світової енергетичної кризи, при якій світові ціни зростають на всі енергоносії — газ, вугілля та нафту.

«Зрозуміло, що все це вплине на вартість товарів. Причому практично всіх, адже підприємства виробляють товар використовуючи газ і електроенергію, а продукцію перевозять використовуючи нафтопродукти з нафти, яка теж дорожчає. І якщо в Україні уклали Меморандум для захисту населення від зростання тарифів, який правда поки неясно як буде виконуватися, то бізнесу абсолютно точно піднімуть ціни на енергоносії й послуги», — попереджає експерт.

За словами голови асоціації «Союз агрохіміків України» Сергія Рубана, основна причина різкого стрибка цін на природний газ — перевищення грошової маси над товарною. Простіше кажучи, у світі після локдауну і додаткових емісій занадто багато грошей, а товарів, навпаки, менше, що в підсумку може призвести до зростання цін у всьому світі у 2022 році на 20-40%.

Послуги бізнесу подорожчають

За словами голови Спілки споживачів комунальних послуг України Олега Попенко, зростання тарифів для бізнесу не уникнути, оскільки ціни на газ для нього, на відміну від населення, держава компенсувати не буде. Ще в серпні в столиці тепло для бізнесу хотіли підвищити в ціні на 80%.

«Варто чекати подорожчання майже всіх видів послуг, тому що у ціні виросте або газ для котелень в торгових центрах, або вартість тепла торгових центрів. А слідом за ним потягнуться вгору ціни на послуги всіх видів — спортзали, басейни, торгові центри, оренда приміщень під бізнес», — прогнозує співрозмовник« Телеграфа».

Також, вважає Олег Попенко, вірогідне зростання цін і в будівельній галузі. Наприклад, при виробництві цементу або цегли для їх просушування активно використовується природний газ, а значить може вирости в ціні і саме будівництво. Правда, як уточнює експерт, про це можна говорити хіба що в довгостроковій перспективі.

Постраждають хімія і виробництво добрив

Серед галузей промисловості інший основний претендент на подорожчання своєї продукції — хімічна, особливо виробництво мінеральних добрив, що відіб’ється і на інших галузях.

Уже в другій половині вересня через зростання цін на природний газ і пов’язаних з цим проблем у постачальника, зупинив роботу Одеський припортовий завод.

Одеський припортовий не працює вже 3 тижні

Як каже Сергій Рубан, робота промисловості взагалі, і хімічної галузі зокрема, можлива лише при цінах в 450, максимум 500 доларів за тисячу кубометрів, після чого заводи просто зупиняються.

«Заводи з виробництва добрив не можуть працювати собі в збиток і тому вони зупиняться, а отже на ринку виникне дефіцит, а слідом за ним зростання цін на ще наявні добрива. Оскільки їх частка в собівартості сільського господарства може доходити до 30-35%, ціна на кінцеву продукцію аграріїв виросте. Все це в свою чергу «штовхне» вгору ціни на харчові продукти для українців», — пояснює Сергій Рубан.

Причому багато світових виробників добрив зупинили свої виробництва ще у вересні, як, наприклад, великий американський виробник добрив CF Industries Holdings, який закрив два заводи у Великобританії.

Зростуть ціни хліб

Втім, зростання цін на послуги та добрива, напевне не сильно турбують українців, а от подорожчання продукту першої необхідності — хліба, вважають співрозмовники «Телеграфа», просто неминуче.

Так, крім виробництва добрив природний газ використовується для просушування і зберігання зерна на елеваторах, а значить їх послуги різко подорожчають, що відіб’ється на ціні зерна для борошна і товарів з нього, того ж хліба і кондитерських виробів.

«Природний газ використовується у виробництві хліба починаючи з його зберігання на елеваторі й закінчуючи власне випічкою, тобто ціни на хлібні вироби не можуть не змінитися», — вважає економічний експерт Олексій Кущ.

Більш того, голова асоціації «Союз агрохіміків України» Сергій Рубан попереджає, що якщо ситуація не зміниться, зростання цін на продукти може очікувати українців і у 2022 році. Внаслідок високих цін і дефіциту міндобрив, якщо заводи не запрацюють, урожай в наступному році може виявитися менше, тобто виникне дефіцит, а з ним і зростання цін на продукцію аграріїв і продукти для українців.

Хлібобулочні вироби можуть подорожчати

Про падіння врожайності й можливий брак агропродукції без внесення необхідних обсягів добрив попереджає і Борис Кушнірук.

Подорожчають гриби, петрушка і всі тепличні овочі

Однак до врожаю-2022 ще майже рік, а ціни на продукти виростуть вже до Нового року, причому явно варто очікувати подорожчання тих продуктів, які українцям здавалися традиційно недорогими, але які вимагають теплого режиму вирощування.

Так, Борис Кушнірук нагадує, що природний газ використовують при виробництві тепличних овочів — огірків, помідорів, навіть зеленої петрушки.

«В результаті у тепличного бізнесу будуть два шляхи — закривати теплиці або вкладати зростання витрат в нову ціну», — говорить експерт.

«Зима — пік споживання грибів, тобто мій бізнес в цей час працює по максимуму і споживає природний газ для створення теплої температури й зростання грибів. Однак, через зростання цін на газ мій колишній постачальник з ринку пішов, тепер у мене «постачальник останньої надії», який продає мені паливо по 16,7 гривень за кубометр замість 8 гривень у колишнього. Що мені робити зараз — навіть не знаю», — зізнається власник грибного бізнесу з Одеси Сергій.

Тепличні овочі подорожчають

Все налагодиться?

У прогнозах на майбутнє співрозмовники «Телеграфу» розходяться в думці.

За словами Олексія Куща, через стрибки цін на природний газ робити якісь серйозні прогнози поки неможливо.

У профільній асоціації виробників м’яса «Телеграфу» порадили звернутися за коментарем пізніше, коли буде більше ясності.

Олег Попенко вважає, що конкретний рівень зростання цін на товари й послуги буде залежати як від самої ціни на газ, так і від періоду здорожчання газу.

«Поки складно щось прогнозувати, якщо ціна на газ буде триматися в довгостроковій перспективі — це одне, якщо в короткостроковій, то великого зростання цін не буде», — говорить експерт.

Сергій Рубан вважає, що зростання цін навряд чи затягнеться так надовго. Швидше за все не пізніше, ніж через 3-4 місяці ціна впаде і виробництво виросте.

«Високі ціни й зупинка підприємств завалить попит на природний газ і кому «Газпром» буде продаватиме паливо з «Північного потоку-2»? Таким чином продавці будуть зацікавлені вже не в зростанні, а в зниженні цін і стимулюванні попиту. Аграрії, наприклад, вже перенесли свої традиційні покупки й внесення добрив в землю з осені на весну, тобто сподіваються, що до весни ціни впадуть», — говорить про майбутні прогнози експерт.

На думку Бориса Кушнірука, багато чого буде залежати від позиції РФ — якщо «Газпром» повністю припинить транзит через українську ГТС, нашу країну чекають серйозні проблеми, оскільки це не дозволить компенсувати нам необхідні для споживання обсяги блакитного палива.

Раніше в продуктовому кошику українців різко подорожчали соняшникова олія і яйця.