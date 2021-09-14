Опалення в Україні може подорожчати до 50% вже з 1 жовтня — хто за це заплатить

Журналісти "Телеграфу" продовжують розбиратися в одній з найактуальніших тем для українців — зростання тарифів на газ та тепло

Як нещодавно писав «Телеграф», стрімке зростання цін на природний газ в Європі загрожує українцям подорожчанням тарифів на газ і тепло, а також інфляцією.

Менш ніж за тиждень «блакитне паливо» додало до ціни ще чверть, подорожчавши з 670 до 800 доларів за тисячу кубометрів до 14 вересня. Таке різке зростання змогли відчути на собі споживачі природного газу, які отримують його за місячними тарифами — у деяких компаній у вересні вартість 1 кубометра для населення наблизилася до 20 гривень, наприклад, за річним тарифом клієнти "Нафтогазу" купують по 7,96 грн за 1 кубометр газу.

Однак на ділі зростання цін на природний газ небезпечне тим, що може викликати підвищення тарифів на тепло, для виробництва якого і використовується «блакитне паливо». В цьому випадку запобіжних механізмів на зразок затвердженого річного (до 30 квітня 2022 роки) тарифу на природний газ споживачі не мають.

Згідно з чинною в Україні процедурі, тариф на послуги з теплопостачання затверджують органи місцевого самоврядування, проте перед цим виробник погоджує в Національній комісії, що займається держрегулюванням сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), тарифи на виробництво теплової енергії.

І, судячи з повідомлень сайту Нацрегулятора, українські виробники теплової енергії починають шикуватися «в чергу» за підвищенням тарифу на виробництво теплової енергії.

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Уже 16 вересня на розгляд НКРЕКП подали свої пропозиції про зміну їм тарифу на виробництво теплоенергії з 1 жовтня 7 компаній, серед яких і столичне КП «Київтеплоенерго».

Як пояснюють компанії, природний газ вони купують за цінами 6183 гривні за тисячу кубометрів (з урахуванням ПДВ — 7419 гривень) в межах виділених лімітів і 12 430 гривень (14 196 гривень з ПДВ) за тисячу кубометрів понад ліміти.

Хоча це не йде ні в яке порівняння з ринковими цінами в Україні — 13 вересня вартість тисячі кубометрів газу на Українській енергетичній біржі по передоплаті склала 19 907 гривень.

Однак навіть зазначені фіксовані ціни очевидно занадто високі для виробників і тому вони звернулися в НКРЕКП з проханням підняти їм тариф на виробництво тепла.

Так, КП «Київтеплоенерго» хоче змінити тариф на виробництво теплової енергії для всіх категорій споживачів, правда, по-різному:

- знизити тариф на виробництво теплової енергії для населення з нинішніх 937,74 грн без ПДВ (1125 грн з ПДВ) до 900,67 грн за 1 Гкал без ПДВ (1080 грн з ПДВ);

- для бюджетних установ тариф хочуть збільшити на 80% з нинішніх 938,46 грн без ПДВ (1125 грн з ПДВ) до 1693,75 грн за 1 Гкал без ПДВ (2031 грн з ПДВ);

для інших категорій збільшити з 938,54 грн до 1693,91 грн.

За допомогою Постанови НКРЕКП підняти свої тарифи на виробництво теплової енергії 16 вересня хочуть ще 6 компаній, причому на відміну від КП «Київтеплоенерго» все вони хочуть підвищити тариф і для населення.

Втім, більшість цих компаній планують збільшити тариф для виробництва енергії для населення всього на 5-15 гривень, крім КП «Гортепловодоенергія» з Кам’янця-Подільського — ця компанія тариф в 1632,5 грн (1959 грн з ПДВ) за 1 Гкал КП хоче підняти до 2043 грн (2451 грн з ПДВ).

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Але навіть рішення НКРЕКП від 16 вересня не стане кінцем історії, оскільки мова йде про виробництво теплової енергії, а не її продажу, кінцева ціна для споживачів буде вище. Так, при чинному тарифі на виробництві 1 Гкал для населення «Київтеплоенерго» в 937,74 грн без ПДВ (1125 грн з ПДВ) кияни реально платять 1654,41 грн з ПДВ.

Тобто, слідом за затвердженням тарифів на виробництво теплової енергії НКРЕКП, виробники зобов’язані порахувати нові тарифи на послуги з теплопостачання та подати його в органи місцевої влади, які своїм рішенням зобов’язані:

- затвердити новий тариф;

- спробувати оскаржити правильність зазначених у ньому цифр;

- залишити чинний тариф, але доплачувати різницю виробнику з місцевого бюджету.

Цікаво, що ще в липні заступник голови КМДА Петро Пантелєєв прогнозував осіннє зростання тарифів на тепло в Україні на 30-40%, в тому числі в Києві до 2151-2434 гривень.

Як писав «Телеграф» нові тарифи на тепло — не єдиний спосіб влади «викачувати» з кишень українців більше коштів за комунальні послуги. Очікується також подорожчання води.