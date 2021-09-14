Отопление в Украине может подорожать до 50% уже с 1 октября - кто за это заплатит

Журналисты "Телеграфа" продолжают разбираться в одной из самых актуальных тем для украинцев — в росте тарифов на газ и тепло

Как недавно писал «Телеграф» стремительный рост цен на природный газ в Европе грозит украинцам подорожанием тарифов на газ и тепло, а также инфляцией.

Менее чем за неделю «голубое топливо» добавило к цене еще четверть, подорожав с 670 до 800 долларов за тысячу кубометров к 14 сентября. Такой резкий рост смогли почувствовать на себе потребители природного газа, получающие его по месячным тарифам – у некоторых компаний в сентябре стоимость 1 кубометра для населения приблизилась к 20 гривнам, к примеру, по годовому тарифу клиенты "Нафтогаза" покупают по 7,96 грн за 1 кубометр газа.

Однако на деле рост цен на природный газ опасен тем, что может вызвать повышение тарифов на тепло, для производства которого и используется «голубое топливо». В этом случае предохранительных механизмов вроде утвержденного годового (до 30 апреля 2022 года) тарифа на природный газ потребители не имеют.

Согласно действующей в Украине процедуре, тариф на услуги по теплоснабжению утверждают органы местного самоуправления, однако перед этим производитель утверждает в Национальной комиссии занимающейся госрегулированием сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) тарифы на производство тепловой энергии.

И, судя по сообщениям сайта Нацрегулятора, украинские производители тепловой энергии начинают выстраиваться «в очередь» за повышением тарифа на производство тепловой энергии.

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Уже 16 сентября на рассмотрение НКРЭКУ подали свои предложения об изменении им тарифа на производство теплоэнергии с 1 октября 7 компаний, в числе которых и столичное КП «Киевтеплоэнерго».

Как поясняют компании, природный газ они покупают по ценам 6183 гривны за тысячу кубометров (с учетом НДС – 7419 гривен) в пределах выделенных лимитов и 12 430 гривен (14 196 гривен с НДС) за тысячу кубометров сверх лимитов.

Хотя это не идет ни в какое сравнение с рыночными ценами в Украине — 13 сентября стоимость тысячи кубометров газа на Украинской энергетической бирже по предоплате составила 19 907 гривен.

Однако даже указанные фиксированные цены очевидно слишком высоки для производителей и потому они обратились в НКРЭКУ с просьбой поднять им тариф на производство тепла.

Так, КП «Киевтеплоэнерго» хочет изменить тариф на производство тепловой энергии для всех категорий потребителей, правда по-разному:

- снизить тариф на производство тепловой энергии для населения с нынешних 937,74 грн без НДС (1125 грн с НДС) до 900,67 грн за 1 Гкал без НДС (1080 грн с НДС);

- для бюджетных учреждений тариф хотят увеличить на 80% с нынешних 938,46 грн без НДС (1125 грн с НДС) до 1693,75 грн за 1 Гкал без НДС (2031 грн с НДС);

для других категорий увеличить с 938,54 грн до 1693,91 грн.

При помощи Постановления НКРЭКУ поднять свои тарифы на производство тепловой энергии 16 сентября хотят еще 6 компаний, причем в отличие от КП «Киевтеплоэнерго» все они хотят повысить тариф и для населения.

Впрочем, большинство этих компаний планируют увеличить тариф для производства энергии для населения всего на 5-15 гривен, кроме КП «Гортепловодоэнергия» из Каменец-Подольского — эта компания действующий тариф в 1632,5 грн (1959 грн с НДС) за 1 Гкал КП хочет поднять до 2043 грн (2451 грн с НДС).

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Но даже решение НКРЭКУ от 16 сентября не станет концом истории, поскольку речь идет о производстве тепловой энергии, а не ее продаже, конечная цена для потребителей будет выше. Так, при действующем тарифе на производстве 1 Гкал для населения «Киевтеплоэнерго» в 937,74 грн без НДС (1125 грн с НДС) киевляне реально платят 1654,41 грн с НДС.

То есть, вслед за утверждением тарифов на производство тепловой энергии НКРЭКУ, производители обязаны посчитать новые тарифы на услуги по теплоснабжению и подать его в органы местные власти, которые своим решением обязаны:

- утвердить новый тариф;

- попытаться оспорить правильность указанных в нем цифр;

- оставить действующий тариф, но доплачивать разницу производителю из местного бюджета.

Интересно, что еще в июле заместитель главы КГГА Петр Пантелеев прогнозировал осенью рост тарифов на тепло в украине на 30-40%, в том числе в Киеве до 2151-2434 гривен.

Как писал «Телеграф» новые тарифы на тепло не единственный способ власти «выкачивать» из карманов украинцев больше средств за коммунальные услуги. Ожидается также подорожание воды.