Комуналка дорожчає ще на 20%: що влада придумала цього разу

Люди платять десятки гривень за папірець і лічильник

Вже з серпня поточного року комунальні послуги для українців трохи, але виростуть в ціні. Наприклад, за воду столичні споживачі тепер стануть платити на 23 гривні 46 копійок дорожче.

«Абонентська плата АК «Київводоканал»: 23,45 грн. — це щось нове, чи вже було?», — так на своїх сторінках в соцмережах реагують кияни на нові платіжки від столичного водоканалу.

Звідки взялася нова абонплата

Як з'ясував «Телеграф», мова йде про введення абонентської плати за водопостачання та водовідведення для жителів багатоквартирних будинків. При цьому за водопостачання абонентська плата становить 14,12 грн за наявності лічильника і 9,34 грн при його відсутності, ще 9,32 грн становить абонплата за водовідведення, незалежно від наявності/відсутності лічильника. Почала діяти абонплата ще у 2018 році, коли Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про житлово-комунальні послуги». Під абонентською платою розумілися «витрати виконавця, пов'язані з укладенням договору про надання комунальних послуг, здійсненням розподілу обсягу спожитих послуг між споживачами, нарахуванням і справлянням плати за спожиті комунальні послуги, обслуговуванням і заміною вузлів комерційного обліку води та теплової енергії».

Згідно зі статтею 4 закону, Кабінет міністрів повинен був встановлювати граничний розмір подібної абонентської плати, що було зроблено Постановою уряду №808 в серпні 2019 року. Граничний розмір абонплати вираховувався за формулою в якій враховувався прожитковий мінімум на 1 особу, середній розмір української сім'ї в 2,58 людини, а також різні коефіцієнти: прибутковості сім'ї — два прожиткові мінімуми на місяць, відшкодування виконавцем комунальної послуги в залежності від виду одержуваної послуги і інше.

Саме при розрахунку за подібною формулою «Київводоканал» і нарахував своїм споживачам 23,44 грн абонплати за наявності лічильника.

Комуналка подорожчає на 20%

Цікаво, що самі чиновники неодноразово заявляли, що введення абонентської плати за послуги ЖКП ніяк не вплине на вартість комунальних послуг, проте це не відповідає дійсності.

«Хоча свого часу нам обіцяли, що з введенням абонплати газ не подорожчає, на ділі ми тепер переплачуємо близько 2 гривень на 1 кубометрі. Тепер пропонують платити абонплату за кожен вид комунальних послуг, яких налічується близько 10, перемножте на 20 гривень, і ми отримаємо зростання тарифів на 200 гривень. Якщо врахувати, що в неопалювальний період середній розмір платіжки становить до 1000 гривень, введення абонплати збільшить її на 20% — до 1200 гривень», — заявив «Телеграфу» глава Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Як пояснив співрозмовник нашого видання, сама по собі абонплата - річ цілком буденна і навіть потрібна, але в умовах України її введення виглядає просто як чергове підвищення цін на комуналку.

«Задача абонплати якось поліпшити функціонування системи ЖКГ, вводиться єдина абонплата за комунальні послуги, не знаю, припустимо до 10 гривень, навряд чи більше. Замість цього ж нас хочуть змусити платити абонплату за кожен вид послуги, що тільки збільшить вартість платіжок за ЖКП. А як же поліпшення роботи галузі?», — задається питанням експерт.