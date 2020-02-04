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Абонплата: министр пообещал, что разделение платежек за газ не повлияет на цену

Абонплата: министр пообещал, что разделение платежек за газ не повлияет на цену
08:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Алексей Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

Кабинет Министров Украины и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, работают над созданием единой платежки за газ.

Об этом министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил в эфире канала ICTV 3 февраля.

"Регулятор у нас независимый, он должен обеспечить баланс интересов потребителей и отрасли, но сейчас прорабатывается, чтобы не было отдельных платежек за транспортировку и за потребление газа. Чтобы это была отдельная величина, которую надо оплатить, но не две платежки, чтобы не раздражать украинцев", – сказал он.

По словам министра, в новой платежке будут "правильно" отображены стоимость транспортировки и потребления газа. Оржель отметил, что тариф на транспортировку газа – это так называемая абонплата.

Оржель предположил, что поставлять газ украинцам смогут облэнерго и Укрпочта

"Чтобы вся большая инфраструктура [работала]... Чтобы украинский потребитель в любое время суток мог открыть и получить газ, который находится под давлением, это стоит денег. Есть расходы, которые являются условно постоянными, их все время нужно вкладывать, даже если ты не потребляешь", – добавил министр.

24 декабря 2019 года премьер Алексей Гончарук заявил, что сумма в платежках за отопление за декабрь может быть ниже на 30%. Он поручил городским головам и органам местного самоуправления провести соответствующие перерасчеты. Он напомнил, что в декабре "Нафтогаз" снизил цену на газ для нужд населения до 5132 грн за 1 тыс. м³ (с НДС), тогда как в декабре 2018 года газ стоил 7482 грн. Таким образом, падение составило 31%.

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Газ, Тарифы, Кабмин, Алексей Гончарук, Абонплата за газ, Платежки за газ.
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