Оржель предположил, что поставлять газ украинцам смогут облэнерго и Укрпочта

Новости Бизнеса:Алексей Оржель считает, что это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

Министерство энергетики и защиты окружающей среды будет работать над тем, чтобы с 1 мая у потребителей появились альтернативные поставщики газа. Об этом в эфире "Свободы слова" на ICTV заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"С 1 мая, мы будем этим заниматься, чтобы у каждого потребителя появился альтернативный поставщик газа, чтобы у каждого украинца - а это было предусмотрено в инвестиционных программах облгазов - появился эффективный и правильный новейшей учет газа", - сказал Оржель.

По его словам, это даст возможность потребителям выбирать самый низкий тарифный минимум среди различных поставщиков газа.

"Мы сможем выбрать среди многих, кто предлагает", - отметил министр.

Он также анонсировал, что газ украинцам будут поставлять те инфраструктурные компании, которые уже существуют на рынке.

"Например, облэнерго, которое поставляет электрическую энергию, сможет поставлять газ. Если вы покупаете у одной компании электрическую энергию и газ, они сделают скидку. Они должны конкурировать за вас. Таким поставщиком может стать Укрпочта. Она доходит до каждого, она доносит до каждого украинца счет. Это означает, что она может собрать товары в один пакет и сказать: "Покупайте у меня, у меня дешевле", - пояснил глава Минэкоэнерго.

По его мнению, такой подход позволит зайти на рынок газа компаниям, которые умеют работать с потребителями.

"Сейчас у нас такого нет, поскольку цена для населения очень долго была субсидированной", - добавил Оржель.