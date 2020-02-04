Канада не будет вводить чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса

Новости мира:Канада "тщательно соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения".

Канада не считает адекватным шагом в борьбе с распространением нового коронавируса введение в стране чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Об этом в эфире телеканала CBC заявила министр здравоохранения Канады Петти Хайду.

“Мы уверены, что наш подход основывается на наиболее актуальной информации и научных данных. Риск для канадцев очень низкий”, - ответила Хайду на вопрос о возможном введении в стране чрезвычайного положения.

Она добавила, что Канада “тщательно соблюдает рекомендации Всемирной организации здравоохранения”.

Ранее Канада заявила о намерении вывезти своих граждан из китайского города Ухань. При этом все они, а также члены экипажа самолета, который доставит их, будут должны провести две недели в карантине на военной базе в провинции Онтарио.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения объявила о начале борьбы с распространением ложной информации о коронавирусе и ошибочными рекомендациями относительно лекарств против него.

Как заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, сотрудники этой организации работают круглосуточно, чтобы находить дезинформацию в интернете.

Гендиректор ВОЗ подчеркнул, что ошибочные рекомендации относительно лекарств или предохранительных мер против вируса могут быть опасными для здоровья. Организация сотрудничает с Google, чтобы ее сообщения отображались первыми при поиске информации о коронавирусе. По состоянию на 3 февраля в мире зарегистрировано 17 389 лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции, 362 человека умерли.