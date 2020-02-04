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Вторник, 04.02.2020
Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю
Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю
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Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю

Зеленский: Над воплощением реформ работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю
02:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Большое значение имеет выполненная двумя странами работа по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций.

Реформы, которые сейчас воплощает украинская власть, имеют целью значительный рост внешних и внутренних инвестиций, ведь Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Украинско-турецком бизнес-форуме в Киеве, сообщает сайт Президента.

В частности он отметил, что большое значение имеет выполненная двумя странами работа по созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций. И сейчас, по его словам, Украина делает "домашнюю работу", которой граждане и инвесторы ожидали почти 20 лет.

"Сегодня мы воплощаем беспрецедентные реформы настолько быстро, насколько это возможно. Мы работаем 25 часов в сутки и 8 дней в неделю. Ликвидация административных барьеров, расширение прав субъектов хозяйствования, диджитализация государственных процессов, внедрение прозрачного рынка земли, масштабная приватизация и много других очень важных реформ воплощаются нами с единой целью: Украину должна "накрыть" лавина инвестиций - как внешних, так и внутренних", - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что сейчас Украина демонстрирует положительный тренд стабильного роста экономики и макроэкономическую стабильность, в том числе увеличение ВВП, снижение инфляции, рост международных резервов, повышение кредитного рейтинга с изменением прогноза на "стабильный" и "позитивный".

"Все это - красноречивые сигналы каждому как действующему, так и потенциальному, будущему инвестору о том, что Украина становится стабильным и понятным рынком потенциально больших возможностей. Мы - одна из немногих стран, что позволяет заработать такой высокий доход на инвестированный капитал", - отметил Зеленский.

Также Президент напомнил, что в Украине продолжается процесс внедрения прозрачного рынка земли, что сделает нашу страну еще более привлекательной для инвестирования. "Иностранцы хоть и не смогут купить землю, но смогут инвестировать в переработку аграрной продукции", - объяснил он.

Обращаясь к тем, кто колеблется по запуску нового или расширению существующего бизнеса в Украине, Зеленский отметил, что этап ознакомления с информацией, составление перспективных планов и подготовительной работы позади - пришло время действовать.

"Мы живем в эпоху активных действий. Нерешительность или недальновидность порождают упущенные возможности. Не теряйте их и инвестируйте в Украину. Не только в недвижимость, производство или в товары. Инвестируйте в украинцев, и это даст невероятные результаты. Я приглашаю всех к активному сотрудничеству, чтобы совместно творить новую историю успеха нашего с вами сотрудничества, сотрудничества наших государств", - сказал Президент Украины.

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Со своей стороны Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что Турция придает большое значение развитию двусторонних отношений с Украиной и усилению торгово-экономического сотрудничества. Он также выразил уверенность, что сегодняшний бизнес-форум откроет новые возможности для его участников.

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Реформы, Владимир Зеленский, Воплощение реформ, Работа над воплощением реформ.
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