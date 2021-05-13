Спишут ли рекордные долги по коммуналке и ждать ли украинцам ее удешевления

Сумма, которую население задолжало за коммунальные услуги, приближается к астрономической. На днях народный депутат Алексей Кучеренко спрогнозировал: такими темпами задолженность бытовых потребителей вполне может перевалить осенью за 100 млрд грн.

"Если власть не успокоит МВФ с их идеей "рыночной" цены на газ на уровне "импортного паритета" и не установит адекватную и справедливую цену, на осень гарантированно будет общественный взрыв", – написал Кучеренко на своей странице в Facebook.

Попутно в соцсетях не первый месяц разгоняются слухи, что неуплаченные миллиарды вполне могут списать, а значит, с оплатой можно повременить.

Существует ли справедливая цена на газ, как изменится задолженность осенью и насколько велика вероятность списания долгов по коммуналке неплательщикам? Эти и другие вопросы "Телеграф" обсудил с экспертами.

Сколько-сколько?

Поводом к апокалиптическому прогнозу Алексея Кучеренко послужила недавняя беседа народного депутата с директором теплокоммунэнерго одного из областных центров Украины. Собеседник поведал: они заключили контракт с "Нафтогазом" с новой годовой ценой, пересчитали тариф на тепло согласно существующей методике и подали заявку в Нацкомиссию, осуществляющую госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с просьбой утвердить новый тариф. Маленькая деталь: рост тарифа составил, ни много ни мало, 57%!

Цифры выглядят довольно неожиданно, учитывая, что украинцы сигнализируют как могут: держаться нет больше сил! Целый месяц СМИ обсуждали с профильными экспертами данные Госстата, согласно которым общая сумма задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги на конец февраля 2021 года составила 82,1 млрд – новый абсолютный рекорд в истории страны.

12 мая Госстат опубликовал свежую статистику, согласно которой по итогам марта задолженность несколько снизилась (до 79,3 млрд грн) за счет того, что украинцы заплатили за коммуналку 117,7% начисленных за этот период сумм. Но эксперты не советуют обольщаться этими цифрами, констатируя: тарифы сегодня заоблачные, а покупательной способности украинцев есть предел. И, похоже, он уже достигнут.

"Долги с апреля 2020 к апрелю 2021 выросли более чем на 20 млрд грн, – приводит цифры глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко. – В летний период население традиционно погашает часть долгов, так будет и этим летом. Но долг при этом все равно окажется выше прошлогоднего".

Негативный прогноз на осень и у аналитика компании "Центр биржевых технологий" Максима Орыщака.

"Задолженность по коммунальным услугам в стране будет расти, – отметил эксперт в беседе с "Телеграфом". – Люди заинтересованы в погашении своих обязательств, однако просто не имеют физической возможности оплачивать все потребности. Тарифы выросли катастрофически и вместе с ними растут и долги. Обещанных рабочих мест не создали, а платить нужно все больше и больше".

Что касается ситуации с газом, то, продолжает эксперт, на сегодня цены на голубое топливо в фиксированных тарифах варьируются от 7,8 грн до 13,5 грн за кубометр. Из-за неспособности платить по таким тарифам в деревнях, в частных секторах крупных городов люди уже этой зимой были вынуждены отапливать свои дома дровами. В 2021 году это можно назвать социальной катастрофой. А обещания "пересмотреть тарифы, если газ на еврохабах будет дешеветь" можно воспринимать, как посыл о том, что цены снижать не будут.

"Стратегические задачи"

Максим Орыщак считает, что цену на газ нужно снизить минимум вдвое. По мнению эксперта, правительство должно решить для себя: или будет расти задолженность, или вся страна будет платить меньше, но регулярно и стабильно.

"Цена на газ для населения должна включать реальные возможности населения платить за этот газ, – говорит эксперт. – Неплохо было бы рассчитать цену по формуле с учетом региона, площади жилья, сезонного фактора, а также с учетом реальных заработных плат, а не среднестатистических по Украине. Если бы мы переживали экономический бум в стране, то высокие тарифы в поддержку экономики были бы логичными. В период же массовой безработицы нужны продуктивные шаги с нацеленностью на результат всей страной".

Многих из тех, кто держал в последнее время в руках платежку за квартиру, нет-нет, да и посещала мысль: цифры выглядят, мягко говоря, неадекватно. Выглядит как настоящее "коммунальное рабство", и сравнение с тем, сколько платят за коммуналку европейские потребители, совершенно не успокаивает.

Сейчас уже трудно вспомнить, кто первым придумал эту дикость – сравнивать украинские расходы с европейскими без сравнения доходов. Но чиновники время от времени с удовольствием пользуются этой "находкой", доводя потребителей до белого каления.



"Все сравнения платежек в Украине и Европе призваны замаскировать основную стратегическую задачу, которую решают астрономические коммунальные тарифы, – считает экономист Андрей Мартынюк. – А заключается она в непрямом налогообложении неучтенных доходов – зарплат в конвертах, денег гастарбайтеров и т.д. И попутно постепенно через высокую коммуналку изымаются из сбережений населения. С такими поставленными задачами тарифы априори не могут быть ни посильными, ни адекватными".

Адекватность – понятие растяжимое

По мнению Скубченко, никакой адекватной цены вообще не существует, как не существует и справедливой цены.

"Для "Нафтогаза" и для людей адекватность и справедливость в цене – это цифры разных порядков, – поясняет эксперт. – Цены бывают либо регулируемыми, либо свободными. В Украине действуют Соглашение об ассоциации с ЕС и Закон о рынке газа. Они устанавливают, что цена на газ для всех потребителей должна быть свободной, на уровне импортного паритета. И оставляют право Кабмину ограничивать цену, возлагая на продавцов специальные обязательства – ПСО. От ПСО Кабмин отказался с 1 августа прошлого года и МВФ запрещает вводить их снова. Поэтому в Украине возможна только свободная цена. Без изменения закона иное – это популизм и пустые разговоры".

Член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает: если Витренко и правительство все же реализуют ранее озвученное намерение продавать газ компании "Укргаздобыча" либо напрямую поставщикам (газсбытам, трейдерам), либо на бирже, то конечная цена может быть порядка 6 тыс. грн, и это уже с учетом транспортировки. Но большой вопрос: случится ли это? Пока из политики "Нафтогаза" ничего не понятно.

"Рыночная цена сегодня составляет более 13 тыс. грн, это уже конечная цена с распределением, – приводит Корольчук цифры. – Так что, если смотреть через призму рынка, то годовая цена в 8 тыс. грн плюс транспорт почти 2 тыс. грн выглядит еще более-менее нормально. Но власть должна что-то менять по "Укргаздобыче", ведь тарифы до выборов будут определяющим фактором для избирателей".

А что там со списанием?

В вопросе возможного списания долгов эксперты оказались на удивление единодушны: никто никому ничего не спишет.

"Никакой вероятности, что спишут долги, нет, – говорит Максим Орыщак. – А для того, чтобы ничего не списывать, можно пойти по пути, при котором банки будут блокировать определенные суммы от поступающих на счета должников денег по решению правительства".

Это очень удобная схема, считает эксперт. Правда, если тарифы будут и дальше расти, а денег у украинцев не прибавится, такой метод может привести к голоданию населения. Так что к вопросу нужно подходить комплексно.

"Слухи о списании долгов – это просто бред, поскольку после такого шага даже плательщики платить перестанут, – говорит Скубченко. – И в самом деле: зачем в таком случае платить? Пусть снова списывают. Кроме того, списание – это ложь. Речь может идти только о погашении долгов людей за счет государства, то есть опять же за наш с вами счет".

В том, что списывать долги населению не будут, уверен и Юрий Корольчук.

"В лучшем случае неплательщиков ждет реструктуризация и постепенная выплата, так было всегда, – говорит энергетический эксперт. – Списание может коснуться рынка газа, где работают "Нафтогаз", ТКЭ, облгазы, газсбыты, и где долги уже больше 120 млрд грн. Но там практически вся сумма – это штрафы, пеня".

Юрий Корольчук напоминает о законопроекте который был зарегистрирован в ВР еще прошлым летом. Данный документ решает вопрос долгов на этом рынке, поскольку от этого зависит техническая возможность работы газораспределительных систем и ТКЭ. Но населения это никоим образом не касается.