Коммуналка дорожает еще на 20%: что власти придумали на этот раз

Люди платят десятки гривен за бумажку и счетчик

Уже с августа текущего года коммунальные услуги для украинцев немного, но вырастут в цене. Например, за воду столичные потребители теперь станут платить на 23 гривны 46 копеек дороже.

«Абонентская плата АК «Киевводоканал»: 23,45 грн. — это что-то новое, или уже было?», — так на своих страницах в соцсетях реагируют киевляне на новые платежки от столичного водоканала.

Откуда взялась новая абонплата

Как выяснил «Телеграф», речь идет о введении абонентской платы по водоснабжению и водоотведению для жителей многоквартирных домов. При этом за водоснабжение абонентская плата составляет 14,12 грн при наличии счетчика и 9,34 грн при его отсутствии, еще 9,32 грн составляет абонплата за водоотведение, вне зависимости от наличия/отсутствия счетчика. Начала действовать абонплата еще в 2018 году, когда Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах». Под абонентской платой понимались «расходы исполнителя, связанные с заключением договора о предоставлении коммунальной услуги, осуществлением распределения объема потребленных услуг между потребителями, начислением и взиманием платы за потребленные коммунальные услуги, обслуживанием и заменой узлов коммерческого учета воды и тепловой энергии».

Согласно статье 4 закона Кабинет министров должен был устанавливать предельный размер подобной абонентской платы, что было сделано Постановлением правительства №808 в августе 2019 года. Предельный размер абонплаты высчитывался по формуле в которой учитывался прожиточный минимум на 1 человека, средний размер украинской семьи в 2,58 человека, а также различные коэффициенты: доходности семьи – два прожиточных минимума в месяц, возмещения исполнителем коммунальной услуги в зависимости от вида получаемой услуги и другое.

Именно при расчете по подобной формуле «Киевводоканал» и насчитал своим потребителям 23,44 грн абонплаты при наличии счетчика.

Коммуналка подорожает на 20%

Любопытно, что сами чиновники неоднократно заявляли, что введение абоплаты за услуги ЖКХ никак не повлияет на стоимость коммунальных услуг, однако это не соответствует действительности.

«Хотя в свое время нам обещали, что с введением абонплаты газ не подорожает, на деле мы теперь переплачиваем около 2 гривен на 1 кубометре. Теперь предлагают платить абонплату за каждый вид коммунальной услуги, которых насчитывается около 10, перемножьте на 20 гривен, и мы получим рост тарифов на 200 гривен. Если учесть, что в неотопительный период средний размер платежки составляет до 1000 гривен, введение абонплаты увеличит ее на 20% — до 1200 гривен», — заявил «Телеграфу» глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

Как пояснил собеседник нашего издания, сама по себе абонплата вещь вполне обыденная и даже нужная, но в условиях Украины ее ввод выглядит просто как очередное повышение цен на коммуналку.

«Задача абонплаты как-то улучшить функционирование системы ЖКХ, вводится единая абонплата за коммунальные услуги, не знаю, допустим до 10 гривен, вряд ли больше. Вместо этого же нас хотят заставить платить абонплату за каждый вид услуги, что только увеличит стоимость платежек за ЖКХ. А как же улучшение работы отрасли?», — задается вопросом эксперт.