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Зростання тарифів на тепло компенсує держава — як це буде працювати

Автор
Микита Синицін
Дата публікації
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Мільярди гривень за тарифи на тепло, що зростають, сплатить держава Новина оновлена 04 жовтня 2021, 18:35
Мільярди гривень за тарифи на тепло, що зростають, сплатить держава

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль пояснив, яким чином подорожчання природного газу не призведе до зростання тарифів на тепло

Рекордні ціни на природний газ в Європі, що на днях виросли до 1200 доларів за тисячу кубометрів, загрожують зростанням тарифів на газ і тепло для українців. Деяким споживачам природного газу вже доводиться платити до 31 гривні за 1 куб «блакитного палива». А з опаленням, яке також може вирости в ціні, українцям обіцяють допомогти.

Ще 30 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що опалення в майбутньому опалювальному сезоні дорожчати не буде, в цьому допоможе Меморандум між НАК «Нафтогаз» і органами місцевої влади.

Як повідомила пресслужба глави держави, в рамках Меморандуму була зафіксована ціна газу для населення на рівні 7,4 грн за 1 кубометр, і розроблений план з 5 кроків для спокійного проходження опалювального сезону. Правда, ніяких подробиць цього плану тоді не озвучили.

Конкретне наповнення Меморандуму, зокрема, його фінансова сторона, викликала питання, відповіді на які дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Щоб підтримати місцеву владу і гарантувати незмінність тарифів, держава направить ПДФО (податок на доходи фізичних осіб, — ред.) в розмірі 4% — це додатково не менше 11 млрд грн. Меморандум також передбачає підтримку з боку держави тих громад, які не здатні самостійно покривати частину витрат підприємств теплопостачання», — написав прем’єр-міністр на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Інакше кажучи, щоб не підіймати тарифи для населення, Кабмін виділить додаткове фінансування з державного бюджету на компенсацію для підприємств житлово-комунального господарства, які будуть отримувати їх з місцевих бюджетів.

Також Денис Шмигаль нагадав, що фінансування субсидій у 2021 році також зросло з початкових 35,4 млрд грн до 47,4 млрд грн.

До слова, як раніше писав "Телеграф", «Нафтогаз» вже повідомив про зростання цін на природний газ в жовтні на 4,5 гривні для тих українців, які користуються місячним тарифом.

Теги:
#Тарифи #Природний газ #Опалення #Володимир Зеленський
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