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Тарифи на тепло і гарячу воду в Україні не підвищаться до весни — президент дав слово

Автор
Галина Михайлова
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В Україні готуються до старту опалювального сезону. Новина оновлена 30 вересня 2021, 14:31
В Україні готуються до старту опалювального сезону.

Опалювальний сезон в Україні стартує, найчастіше, з 15 жовтня, але рішення про його початок приймають місцеві ради залежно від середньоденної температури.

На засіданні конгресу місцевих і регіональних влад між урядом України, "Нафтогазом України" і асоціацією міст підписали Меморандум про те, що вартість гарячої води та тепло не зростуть до кінця опалювального сезону 21/22 і залишаться на рівні торішніх.

Про це повідомляє Інсайдер.

Про підписання меморандуму розповів президент України Володимир Зеленський.

Відзначимо, що мова йде про тарифи для населення.

Крім фіксації вартості в меморандумі прописано також стабільне забезпечення газом і матеріальну допомогу громадам для забезпечення поставок тепла без перебоїв на місцях. Президент також не виключив можливість підписання такого меморандуму на трирічний термін.

Нагадаємо, що тарифи на тепло затверджують на місцевому рівні з попереднім узгодженням з національною комісією щодо держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг. Регіональні тепломережі вже подавали в регулятор документи на зміну вартості послуг, оскільки змінилася вартість газу. Орієнтовне підвищення очікувалося на рівні 30-50%.

Чи будуть змінені тарифи на опалення і гарячу воду для об’єктів соціальної інфраструктури та непобутових споживачів на цей час не відомо.

Раніше "Телеграф" писав, що на час опалювального сезону для користувачів Нафтогаз зафіксував "Комфортний" тариф для оплати блакитного палива.

Теги:
#Тарифи #Гаряча вода #Опалення #Володимир Зеленський
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