Тарифы на тепло и горячую воду в Украине не повысятся до весны - президент дал слово

Отопительный сезон в Украине стартует, чаще всего, с 15 октября, но решение про его начало принимают местные советы в зависимости от среднедневной температуры.

На заседании конгресса местных и региональных властей между правительством Украины, "Нафтогазом Украины" и ассоциацией городов подписали Меморандум о том, что стоимость горячей воды и тепло не возрастут до конца отопительного сезона 21/22 и останутся на уровне прошлогодних.

Об этом сообщает Инсайдер.

Про подписание меморандума рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Отметим, что речь идет о тарифах для населения.

Кроме фиксации стоимости в меморандуме прописано также стабильное обеспечение газом и материальная помощь общинам для обеспечения поставок тепла без перебоев на местах. Президент также не исключил возможность подписания такого меморандума на трехлетний срок.

Напомним, что тарифы на тепло утверждают на местном уровне с предварительным согласованием с национальной комиссией по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Региональные теплосети уже подавали в регулятор документы на изменение стоимости услуг, поскольку изменилась стоимость газа. Ориентировочное повышение ожидалось на уровне 30-50%.

Будут ли изменены тарифы на отопление и горячую воду для объектов социальной инфраструктуры и небытовых потребителей на данный момент не известно.

Ранее "Телеграф" писал, что на время отопительного сезона для получателей Нафтогаз зафиксировал "Комфортный" тариф для оплаты голубого топлива.