Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон: сколько будем платить

Стоимость газа для бытовых потребителей установлена на уровне годового тарифа.

Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр природного топлива.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой вариант доступен пользователям "Нафтогаз Украина" при подключении к специальному тарифу "Комфортный сезон".

Новый тарифный план "Нафтогаза"

Согласно его условиям цена фиксируется до 30 апреля 2022. Если оплачивать до 15 числа через личный кабинет можно получить дополнительную скидку в 1%. Аналогичная цена действует в годовом плане оператора.

Для пользователей других операторов газового рынка или месячных тарифов цена будет колебаться в зависимости от стоимости топлива на закупке.

Напомним, цену на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" установил для своих поставок в рамках "последней надежды". Он обеспечивает 60 дней газоснабжения в случае если у потребителя нет поставщика.

Прогнозировать точную стоимость газа в отопительный сезон пока нельзя, в сентябре его цена колебалась от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр. При этом, как сообщал "Телеграф" правительство гарантирует стабильную цену только для пользователей длительных тарифов до мая 2022.