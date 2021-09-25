Укр

Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон: сколько будем платить

Автор
Галина Михайлова
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"Голубое топливо" влияет на цену горячей воды и отопления. Новость обновлена 25 сентября 2021, 11:58
"Голубое топливо" влияет на цену горячей воды и отопления.

Стоимость газа для бытовых потребителей установлена на уровне годового тарифа. 

Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр природного топлива.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Такой вариант доступен пользователям "Нафтогаз Украина" при подключении к специальному тарифу "Комфортный сезон".

Новый тарифный план "Нафтогаза"
Новый тарифный план "Нафтогаза"

Согласно его условиям цена фиксируется до 30 апреля 2022. Если оплачивать до 15 числа через личный кабинет можно получить дополнительную скидку в 1%. Аналогичная цена действует в годовом плане оператора.

Для пользователей других операторов газового рынка или месячных тарифов цена будет колебаться в зависимости от стоимости топлива на закупке.

Напомним, цену на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" установил для своих поставок в рамках "последней надежды". Он обеспечивает 60 дней газоснабжения в случае если у потребителя нет поставщика.

Прогнозировать точную стоимость газа в отопительный сезон пока нельзя, в сентябре его цена колебалась от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр. При этом, как сообщал "Телеграф" правительство гарантирует стабильную цену только для пользователей длительных тарифов до мая 2022.

Теги:
#Газ #НАК Нафтогаз Украины #Цена на газ #Коммунальные тарифы
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