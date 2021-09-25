Нафтогаз зафиксировал тариф на отопительный сезон: сколько будем платить
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Стоимость газа для бытовых потребителей установлена на уровне годового тарифа.
Нафтогаз Украины для отопительного сезона 2021/22 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр природного топлива.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Такой вариант доступен пользователям "Нафтогаз Украина" при подключении к специальному тарифу "Комфортный сезон".
Согласно его условиям цена фиксируется до 30 апреля 2022. Если оплачивать до 15 числа через личный кабинет можно получить дополнительную скидку в 1%. Аналогичная цена действует в годовом плане оператора.
Для пользователей других операторов газового рынка или месячных тарифов цена будет колебаться в зависимости от стоимости топлива на закупке.
Напомним, цену на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" установил для своих поставок в рамках "последней надежды". Он обеспечивает 60 дней газоснабжения в случае если у потребителя нет поставщика.
Прогнозировать точную стоимость газа в отопительный сезон пока нельзя, в сентябре его цена колебалась от 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр. При этом, как сообщал "Телеграф" правительство гарантирует стабильную цену только для пользователей длительных тарифов до мая 2022.
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