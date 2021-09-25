Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон: скільки платитимемо
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Вартість газу для побутових споживачів встановлена на рівні річного тарифу.
Нафтогаз України для опалювального сезону 2021/22 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр природного палива.
Про це повідомляється на сайті регулятора.
Такий варіант доступний користувачам "Нафтогаз України" при підключенні до спеціального тарифу "Комфортний сезон".
Згідно з його умовами ціна фіксується до 30 квітня 2022. Якщо оплачувати до 15 числа через особистий кабінет можна отримати додаткову знижку в 1%. Аналогічна ціна діє в річному плані оператора.
Для користувачів інших операторів газового ринку або місячних тарифів ціна буде коливатися в залежності від вартості палива на закупівлі.
Нагадаємо, ціну на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" встановив для своїх поставок в рамках "останньої надії". Він забезпечує 60 днів газопостачання у разі якщо у споживача немає постачальника.
Прогнозувати точну вартість газу в опалювальний сезон поки не можна, у вересні його ціна коливалася від 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр. При цьому, як повідомляв "Телеграф" уряд гарантує стабільну ціну тільки для користувачів тривалих тарифів до травня 2022.
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