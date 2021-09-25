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Нафтогаз зафіксував тариф на опалювальний сезон: скільки платитимемо

Автор
Галина Михайлова
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"Блакитне паливо" впливає на ціну гарячої води і опалення. Новина оновлена 25 вересня 2021, 11:58
"Блакитне паливо" впливає на ціну гарячої води і опалення.

Вартість газу для побутових споживачів встановлена на рівні річного тарифу.

Нафтогаз України для опалювального сезону 2021/22 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр природного палива.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Такий варіант доступний користувачам "Нафтогаз України" при підключенні до спеціального тарифу "Комфортний сезон".

Новий тарифний план "Нафтогазу"
Новий тарифний план "Нафтогазу"

Згідно з його умовами ціна фіксується до 30 квітня 2022. Якщо оплачувати до 15 числа через особистий кабінет можна отримати додаткову знижку в 1%. Аналогічна ціна діє в річному плані оператора.

Для користувачів інших операторів газового ринку або місячних тарифів ціна буде коливатися в залежності від вартості палива на закупівлі.

Нагадаємо, ціну на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" встановив для своїх поставок в рамках "останньої надії". Він забезпечує 60 днів газопостачання у разі якщо у споживача немає постачальника.

Прогнозувати точну вартість газу в опалювальний сезон поки не можна, у вересні його ціна коливалася від 7,80 грн до 13,5 грн за кубометр. При цьому, як повідомляв "Телеграф" уряд гарантує стабільну ціну тільки для користувачів тривалих тарифів до травня 2022.

Теги:
#Газ #НАК Нафтогаз України #Ціна на газ #Комунальні тарифи
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