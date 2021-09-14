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Газовий "колапс" в Європі: Шмигаль відповів, чи подорожчає газ для українців взимку

Автор
О. Волкова
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Ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень Новина оновлена 14 вересня 2021, 12:09
Ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень

Поряд з Європою, якій пророкують проблеми і подорожчання газу в 2022 році, справи в Україні нібито йдуть інакше

Американські експерти заявили про те, що в Європі вже цієї зими може виникнути енергетична проблема: через те, що Росія не поставила досить газу на ринок, палива може не вистачити, а ціна на початку 2022 року може злетіти. Однак для нас ситуація не зміниться: споживачам палива вистачить, а його ціна під час майбутнього опалювального сезону залишиться незмінною.

Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, поточна ціна на газ зафіксована річним контрактом НАК "Нафтогазу" на рівні 7,96 гривень, і цей документ буде дійсним до 1 травня 2022 року.

"У більшості газопостачальних компаній ціна також зафіксована в районі 8 гривень для побутових споживачів", — говорить Шмигаль.

У травні контракт по газу будуть переглядати: яка буде ціна наступної весни — поки невідомо.

Прем’єр, як і колеги з США, також підкреслив, що ціна на газ в Європі б’є рекорди і вже перевищує 700 доларів за 1000 кубометрів.

Нагадаємо, російський "Газпром" може за допомогою регулювання обсягів поставок газу через українську ГТС викликати питання у його одержувачів в Європі і тим самим поставити під сумнів надійність транзиту "блакитного палива" через Україну.

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