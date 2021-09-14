Укр

Газовый "коллапс" в Европе: Шмыгаль ответил, подорожает ли газ для украинцев зимой

Автор
Елена Волкова
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Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен Новость обновлена 14 сентября 2021, 12:09
Цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен

Наряду с Европой, которой прочат проблемы и подорожание газа в 2022 году, дела в Украине якобы обстоят иначе

Американские эксперты заявили о том, что в Европе уже этой зимой может возникнуть энергетическая проблема: из-за того, что Россия не поставила достаточно газа на рынок, топлива может не хватит, а цена в начале 2022 года может взлететь. Однако для нас ситуация не изменится: потребителям топлива хватит, а его цена во время грядущего отопительного сезона останется неизменной. 

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, текущая цена на газ зафиксирована годовым контрактом НАК "Нафтогаза" на уровне 7,96 гривен, и данный документ будет действительным до 1 мая 2022 года. 

"У большинства газоснабжающих компаний цена также зафиксирована в районе 8 гривен для бытовых потребителей", — говорит Шмыгаль.

В мае контракт по газу будут пересматривать: какая будет цена следующей весной — пока неизвестно.

Премьер, как и коллеги из США, также подчеркнул, что цена на газ в Европе бьет рекорды и уже превышает 700 долларов за 1000 кубометров.

Напомним, российский "Газпром" может посредством регулирования объемов поставок газа через украинскую ГТС вызвать вопросы у его получателей в Европе и тем самым поставить под сомнение надежность транзита "голубого топлива" через Украину.

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