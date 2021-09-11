Вітренко розповів, як Газпром може вдарити по Україні через ГТС

"Газпром" може змінити фізико-хімічні властивості газу, шляхом регулювання обсягів його подачі через українську ГТС.

"Газпром" може за допомогою регулювання обсягів постачання газу через українську ГТС викликати питання у його одержувачів в Європі й тим самим поставити під сумнів надійність транзиту "блакитного палива" через Україну.

Про це повідомив глава НАК "Нафтогаз" Юрій Вітренко під час форуму YES Brainstorming, передає Інтерфакс-Україна.

Вітренко вказує, що якщо "Газпром" припинить подачу газу повністю, то Україні буде простіше, ніж якщо він буде прокачувати мінімальні обсяги газу. Також проблема може виникнути, якщо той буде сильно варіювати обсяги постачання. Наприклад, проблеми можуть виникнути з фізико-хімічними властивостями газу.

Вимоги до них прописані в транзитному контракті.

Вітренко припустив, що тим самим одержувачі газу в Європі можуть поскаржитися, що Україна не виконує умови контракту на постачання і тим самим поставити під сумнів надійності української газотранспортної системи.

Він вказав, що транзитним контрактом передбачені "якісь загальні положення", які можуть допомогти Україні відстояти свою позицію в суді, але щоб до нього не дійшло, варто задуматися про розв'язання цієї проблеми вже зараз.

Наприклад, він запропонував позбавити Росію монополії на користування українською ГТС, а також перенести точки доступу з західного кордону на східний.

Нагадаємо, до 2024 року "Газпром" зобов’язаний прокачувати через територію України 110 мільйонів кубометрів газу на добу, в іншому випадку йому доведеться заплатити за невикористання заброньованих потужностей. Втім, минулого року "Газпром" прокачував по українській ГТС 153 мільйони кубометрів на добу, при "броні" в 178 млн.

Побоювання з приводу зупинки або зниження обсягів прокачування газу виникли на тлі новин про завершення будівництва газопроводу "Північний потік 2", яким Росія має намір подавати газ в Європу в обхід України.