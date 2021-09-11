Витренко рассказал, как Газпром может ударить по Украине через ГТС

"Газпром" может изменить физико-химические свойства газа, путем регулирования объемов его подачи через украинскую ГТС.

"Газпром" может посредством регулирования объемов поставок газа через украинскую ГТС вызвать вопросы у его получателей в Европе и тем самым поставить под сомнение надежность транзита "голубого топлива" через Украину.

Об этом сообщил глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко во время форума YES Brainstorming, передает Интерфакс-Украина.

Витренко указывает, что если "Газпром" прекратит подачу газа полностью, то Украине будет проще, чем если он будет прокачивать минимальные объемы газа. Также проблема может возникнуть, если тот будет сильно варьировать объемы поставок. Например, проблемы могут возникнуть с физико-химическими свойствами газа.

Требования к ним прописаны в транзитном контракте.

Витренко предположил, что тем самым получатели газа в Европе могут пожаловаться, что Украина не выполняет условия контракта на поставку и тем самым усомниться в надежности украинской газотранспортной системы.

Он указал, что транзитным контрактом предусмотрены "какие-то общие положения", которые могут помочь Украине отстоять свою позицию в суде, но чтобы до него не дошло, стоит задуматься о решении этой проблемы уже сейчас.

Например, он предложил лишить Россию монополии на пользование украинской ГТС, а также перенести точки доступа с западной границы на восточную.

Напомним, до 2024 года "Газпром" обязан прокачивать через территорию Украины 110 миллионов кубометров газа в сутки, в противном случае ему придется заплатить за неиспользование забронированных мощностей. Впрочем, в прошлом году "Газпром" прокачивал по украинской ГТС 153 миллиона кубометров в сутки, при "броне" в 178 млн.

Опасение по поводу остановки или снижения объемов прокачки газа возникли на фоне новостей о завершении строительства газопровода "Северный поток 2", которым Россия намеревается подавать газ в Европу в обход Украины.