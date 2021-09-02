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"Складна форма..." Зеленський розповів, які "гарантії" енергобезпеки дав Байден Україні

Автор
В. Куценко
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Володимир Зеленський під час робочої поїздки в США 01.09.2021 Новина оновлена 02 вересня 2021, 01:55
Володимир Зеленський під час робочої поїздки в США 01.09.2021

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з американським колегою Джо Байденом заявив, що США можуть ввести санкції у разі порушення прав України в енергетичному секторі, однак тому поки немає ніяких конкретних гарантій.

Про це він розповів в ніч на 2 вересня, відповідаючи на питання журналістів, що транслював канал "Україна 24".

"Є деякі гарантії, про які говорив зі мною пан президент особисто. Але ці гарантії будуть ще розроблятися, тому що ми з довірою ставимося один до одного. Я маю на увазі, наші країни. Тим більше, ми всі повинні мати деталі, а вони завжди прив’язані до людей, які повинні за це відповідати. А люди і відповідальність завжди прив’язані до особливих термінів...", — сказав український лідер.

"І тому це така складна... складна форма, — продовжив він. — У будь-якому випадку, я знаю, що є бажання Сполучених Штатів, що я сьогодні чув, принаймні, — якщо будуть порушуватися українські права і питання енергетичної безпеки, США будуть готові до введення санкційної політики".

Як повідомляв "Телеграф", за підсумками зустрічі в Білому домі вийшла спільна заява України і США про партнерство.

Українська ж громадськість, згідно з першими реакціями, поки вважає зустріч скоріше провалом, ніж успіхом.

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