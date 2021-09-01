Укр

После встречи в Белом доме обнародовано совместное заявление США и Украины: вспомнили и о войне с Россией

Автор
В. Куценко
Дата публикации
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Автор
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Владимир Зеленский и Джо Байден Новость обновлена 01 сентября 2021, 23:53
Владимир Зеленский и Джо Байден

Россия поставила под угрозу глобальный порядок

После встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена опубликовали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве Украины и США.

Среди прочего, в нем вспоминается и война с Россией.

Отмечается, что заявление состоит из пяти блоков, первый из которых, "Безопасность и оборона", начинается словами о российской агрессии.

"В 21-м веке государствам не может быть разрешено менять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины", — говорится в тексте.

Далее сообщается, что война на Донбассе и в Крыму забрала жизни 14 тысяч украинцев и поставила под угрозу глобальный порядок.

Помимо этого, США никогда не признают аннексию Крыма, поддерживают усилия Украины в "Крымской платформе" и призывают Россию участвовать в процессах по урегулированию конфликта "по-настоящему".

Полный текст заявления можно прочитать на сайте Офиса президента Украины.

Больше об итогах встречи Байдена с Зеленским читайте на "Телеграфе".

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