После встречи в Белом доме обнародовано совместное заявление США и Украины: вспомнили и о войне с Россией

Россия поставила под угрозу глобальный порядок

После встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена опубликовали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве Украины и США.

Среди прочего, в нем вспоминается и война с Россией.

Отмечается, что заявление состоит из пяти блоков, первый из которых, "Безопасность и оборона", начинается словами о российской агрессии.

"В 21-м веке государствам не может быть разрешено менять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины", — говорится в тексте.

Далее сообщается, что война на Донбассе и в Крыму забрала жизни 14 тысяч украинцев и поставила под угрозу глобальный порядок.

Помимо этого, США никогда не признают аннексию Крыма, поддерживают усилия Украины в "Крымской платформе" и призывают Россию участвовать в процессах по урегулированию конфликта "по-настоящему".

Полный текст заявления можно прочитать на сайте Офиса президента Украины.

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