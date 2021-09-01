После встречи в Белом доме обнародовано совместное заявление США и Украины: вспомнили и о войне с Россией
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Россия поставила под угрозу глобальный порядок
После встречи украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена опубликовали совместное заявление о стратегическом сотрудничестве Украины и США.
Среди прочего, в нем вспоминается и война с Россией.
Отмечается, что заявление состоит из пяти блоков, первый из которых, "Безопасность и оборона", начинается словами о российской агрессии.
"В 21-м веке государствам не может быть разрешено менять границы силой. Россия нарушила это базовое правило в отношении Украины", — говорится в тексте.
Далее сообщается, что война на Донбассе и в Крыму забрала жизни 14 тысяч украинцев и поставила под угрозу глобальный порядок.
Помимо этого, США никогда не признают аннексию Крыма, поддерживают усилия Украины в "Крымской платформе" и призывают Россию участвовать в процессах по урегулированию конфликта "по-настоящему".
Полный текст заявления можно прочитать на сайте Офиса президента Украины.
Больше об итогах встречи Байдена с Зеленским читайте на "Телеграфе".
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