"На карту поставлені життя людей": Європі передрекли серйозні проблеми цієї зими

Експерти кажуть, що Європі може не вистачити російського газу вже на початку майбутнього року

В Європі вже цієї зими може виникнути енергетична проблема: через те, що Росія не поставила досить газу на ринок, палива може не вистачити, а ціна на початку 2022 року може злетіти.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на старшого радника з питань енергетичної безпеки при Держдепартаменті США Амоса Хокстейна.

"Якщо в січні — лютому 2022 року настане справжня холодна зима, у вас (Європи — ред.) можуть скінчитися запаси. І це мене турбує", — заявив Хокстейн, додавши, що в цей раз "на карту поставлені життя людей".

На думку американського чиновника, в цьому році Європа починає опалювальний сезон з низькими запасами газу, але ситуацію ускладнює ще й загроза скорочення поставок.

Відзначимо, що на момент виходу новини ціна за тисячу кубометрів російського газу перевищує 710 доларів. І такий стрибок пояснюють в РФ тим, що в сховищах мало запасів блакитного палива.

Раніше ми повідомляли, що "Газпром" може за допомогою регулювання обсягів поставок газу через українську ГТС викликати питання у його одержувачів в Європі і тим самим поставити під сумнів надійність транзиту "блакитного палива" через Україну.