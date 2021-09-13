Укр

"На карту поставлены жизни людей": Европе предрекли серьезные проблемы этой зимой

Автор
Е. Волкова
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РФ начинает отопительный сезон с низкими запасами газа и Европа оказалась в энергетической зависимости Новость обновлена 13 сентября 2021, 09:46
РФ начинает отопительный сезон с низкими запасами газа и Европа оказалась в энергетической зависимости

Эксперты говорят, что Европе может не хватить российского газа уже в начале грядущего года

В Европе уже этой зимой может возникнуть энергетическая проблема: из-за того, что Россия не поставила достаточно газа на рынок, топлива может не хватит, а цена в начале 2022 года может взлететь.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на старшего советника по вопросам энергетической безопасности при Госдепартаменте США Амоса Хокстейна.

"Если в январе – феврале 2022 года наступит настоящая холодная зима, у вас (Европы – ред.) могут кончиться запасы. И это меня беспокоит", – заявил Хокстейн, добавив, что в этот раз "на карту поставлены жизни людей".

По мнению американского чиновника, в этом году Европа начинает отопительный сезон с низкими запасами газа, но ситуацию усугубляет еще и угроза сокращения поставок. 

Отметим, что на момент выхода новости цена за тысячу кубометров российского газа превышает 710 долларов. И такой скачек объясняют в РФ тем, что в хранилищах мало запасов голубого топлива.

Ранее мы сообщали, что "Газпром" может посредством регулирования объемов поставок газа через украинскую ГТС вызвать вопросы у его получателей в Европе и тем самым поставить под сомнение надежность транзита "голубого топлива" через Украину.

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