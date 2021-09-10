Цена на газ в Европе обновила исторический рекорд - Украине готовиться к росту тарифов?

Цены на газ на европейских биржах пошли в рост с конца августа.

Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке побила исторический максимум. Торги на октябрьские фьючерсы зафиксировались на 57.75 евро за 1 МВт·ч. В пересчете на тысячу кубометров цена составила 710 долларов США или 18 975 гривен.

Об этом свидетельствуют данные биржи ICE в Лондоне.

Первое повышение цены до 600 долларов США зафиксировали в августе. С тех пор она неуклонно росла вверх. Эксперты объясняют это тем, что российский "Газпром" не выкупил ожидаемое количество мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. Также среди причин рекордов по цене за последнюю неделю — ураган "Ида" помешавший работе платформ в Мексиканском заливе.

Такой рост цен на газ не может не сказаться на украинском потребителе, который напрямую зависит от стоимости фьючерсов в определении ежемесячной платы на газ. Опасаться повышения стоит тем, кто использует тарифную сетку, которая меняется каждый месяц.

Также повышения стоимости стоит ожидать на отопление. Подробнее о росте цен на коммуналку из-за скачков на европейском рынке "Телеграф" писал в статье "Инфляция, замерзание, тарифы – что ждет украинцев из-за роста цен на природный газ в Европе?".