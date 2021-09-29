Від 7,99 до 31 грн за куб: якими будуть тарифи на газ в жовтні в регіонах України

Актуальні тарифи на газ, які вступлять в силу вже 1 жовтня, представлені в таблицях по кожній з областей України

В Україні напередодні опалювального сезону ходили чутки про подорожчання газу для населення. Втім, як і обіцяв уряд, цього не сталося: ціни залишилися на колишньому рівні — від 7,99 грн за куб блакитного палива.

Тарифи по Києву і регіонах, які будуть актуальні вже з 1 жовтня, представлені на сайті "Мінфін".

Так, обіцяний газ по 7,9 грн, згідно з річним тарифом, буде в десятках українських областей. Однак деякі оператори будуть надавати блакитне паливо куди дорожче. Наприклад, в Донецькій області — від 8,9 до 10,8 грн, а деяким абонентам в Житомирській, Чернівецькій і Херсонській областях доведеться заплатити по 13,5 грн за куб.

Відзначимо, що "Нафтогаз" для опалювального сезону 2021/2022 підготував тариф на газ в розмірі 7,96 за кубометр, але за однієї умови — при підключенні до спеціального тарифу "Комфортний сезон". Якщо користувачі будуть оплачувати послуги до 15 числа через особистий кабінет, можна отримати додаткову знижку в 1%.

Побачити, які ціни встановив у вашій області той чи інший постачальник, можна в таблиці:

Транспортування газу теж не подорожчає:

В уряді обіцяють, що опалення і газ не подорожчають, як мінімум, до травня 2022 року.

Нагадаємо, ціну на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" встановив для своїх поставок в рамках "останньої надії". Він забезпечує 60 днів газопостачання у разі, якщо у споживача немає постачальника.