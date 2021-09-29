От 7,99 до 31 грн за куб: какими будут тарифы на газ в октябре в регионах Украины

Актуальные тарифы на газ, которые вступят в силу уже 1 октября, представлены в таблицах по каждой из областей Украины

В Украине накануне отопительного сезона ходили слухи о подорожании газа для населения. Впрочем, как и обещало правительство, этого не произошло: цены остались на прежнем уровне — от 7,99 грн за куб голубого топлива.

Тарифы по Киеву и регионам, которые будут актуальны уже с 1 октября, представлены на сайте "Минфин".

Так, обещанный газ по 7,9 грн, согласно годовому тарифу, будет в десятках украинских областей. Однако некоторые операторы будут предоставлять голубое топливо куда дороже. К примеру, в Донецкой области — от 8,9 до 10,8 грн, а некоторым абонентам в Житомирской, Черновицкой и Херсонской областях придется заплатить по 13,5 грн за куб.

Отметим, что "Нафтогаз" для отопительного сезона 2021/2022 подготовил тариф на газ в размере 7,96 за кубометр, но при одном условии — при подключении к специальному тарифу "Комфортный сезон". Если пользователи будут оплачивать услуги до 15 числа через личный кабинет, можно получить дополнительную скидку в 1%.

Увидеть, какие цены установил в вашей области тот или иной поставщик, можно в таблице:

Транспортировка газа тоже не подорожает:

В правительстве обещают, что отопление и газ не подорожают, как минимум, до мая 2022 года.

Напомним, цену на газ в 12 грн за куб "Нафтогаз" установил для своих поставок в рамках "последней надежды". Он обеспечивает 60 дней газоснабжения в случае, если у потребителя нет поставщика.