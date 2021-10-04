Рост тарифов на тепло для украинцев оплатит государство - как это будет работать

Премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, каким образом подорожание природного газа не приведет к росту тарифов на тепло

Рекордные цены на природный газ в Европе, на днях выросшие до 1200 долларов за тысячу кубометров, грозят ростом тарифов на газ и тепло и для украинцев. Некоторым потребителям природного газа уже приходится платить до 31 гривны за 1 куб «голубого топлива». С отоплением же, которое также может вырасти в цене, украинцам обещают помочь.

Еще 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отопление в будущем отопительном сезоне дорожать не будет, в этом поможет Меморандум между НАК «Нафтогаз» и органами местной власти.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в рамках Меморандума была зафиксирована цена газа для населения на уровне 7,4 грн за 1 кубометр, и разработан план из 5 шагов для спокойного прохождения отопительного сезона. Правда, никаких подробностей этого плана тогда не озвучили.

Конкретное наполнение Меморандума, в частности, его финансовая сторона, вызывала вопросы, ответы на которые дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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«Чтобы поддержать местную власть и гарантировать неизменность тарифов, государство направит НДФЛ (налог на доходы физических лиц – «Телеграф») в размере 4% — это дополнительно не менее 11 млрд грн. Меморандум также предусматривает поддержку со стороны государства тех общин, которые не способны самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплоснабжения», — написал премьер-министр на своей странице в соцсети Facebook.

Иначе говоря, чтобы не поднимать тарифы для населения, Кабмин выделит дополнительное финансирование из государственного бюджета на компенсацию для предприятий ЖКХ, которые будут получать их из местных бюджетов.

Также Денис Шмыгаль напомнил, что нуждающиеся семьи могут оформить субсидию, финансирование которых в 2021 году также выросло с изначальных 35,4 млрд грн до 47,4 млрд грн.

К слову, как ранее писал "Телеграф", «Нафтогаз» уже сообщил о росте цен на природный газ в октябре на 4,5 гривны для тех украинцев, которые пользуются месячным тарифом.