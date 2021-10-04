В Украине подорожает газ: сколько заплатим в октябре

Месячный тариф планируют поднять на 38%

Украинцам, которые пользуются "голубым топливом" для готовки и отопления своих жилищ, следует озаботиться новой информацией от "Нафтогаза". Как утверждает госрегулятор, с октября в Украине изменится размер месячного тарифа.

Цену обещают поднять на 38%. Это значит, что украинцам, не заключившим дополнительные договора о годичных тарифах, придется заплатить на 4,56 грн дороже, нежели в сентябре.

Как утверждают в "Нафтогазе", октябрьская цена на газ достигнет 16,56 грн/кубический метр. В сентябре же украинцы платили лишь 12 гривен.

При этом в компании призывают пользоваться их услугами, хотя и отмечают, что украинцы способны выбрать любую доступную на рынке газовую фирму для получения более выгодных тарифов. Такой список в нашей стране вмещает около 50 различных компаний и представлен как минимум на ресурсе "Газотека".

Следует добавить, что несмотря на поднятия месячных тарифов — что связано с изменениями на европейском энергетическом рынке — "Нафтогаз" по-прежнему предлагает заключать договора на другие. К примеру, по "фиксированному" (годовому) тарифу вы заплатите всего лишь 7,96 грн/куб.м. Такая же цена действует и на предложение "комфортный сезон". Однако подчеркнем, что их действие продлится лишь до конца мая 2022 года.

Интересно, что ранее президент Владимир Зеленский заверил украинцев, что до весны тарифы на тепло и горячую воду измениться в сторону возрастания не должны.

Также "Телеграф" сообщал, насколько, по мнению эксперта, реально избежать поднятия цен на "голубое топливо".