Избежать роста тарифов на тепло – это реально?

Что скрывается за Меморандумом о низкой цене на газ для населения и недопущении роста тарифов на тепло

Аномально высокие цены на природный газ в Европе, на днях достигшие 1200 долларов за тысячу кубометров, давно заботят украинцев, опасающихся роста тарифов на отопление, которые могли подорожать от 30% до 80% в текущем отопительном сезоне. Впрочем, уже 30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что роста тарифов в текущем отопительном сезоне не будет, поскольку Кабмин, НАК "Нафтогаз" и органы местной власти заключили Меморандум, гарантирующий стоимость газа для производства тепловой энергии населению на уровне 7,42 грн за 1 кубометр топлива.

"В силу характера (а теперь и профессии) меня всегда интересовало не то, ЧТО говорят или обещают, а КАК это будет выполняться".

И потому весьма интересен вопрос обещания, данного вчера президентом Владимиром Зеленским не допустить роста тарифов на отопление, нет, механизм как будто бы понятен – некий меморандум между «Нафтогазом» и местными властями. Но все-таки, как это будет действовать в реальной жизни, а не на бумаге?

В настоящий момент если по какой-то причине, обычно из-за цен на газ, себестоимость производства тепла для теплокоммунэнерго и частных производителей растет, они разрабатывают новые тарифы и приходят с ними в мэрию, у которой на выбор целых три варианта:

1) принять тарифы и все счастливы, кроме конечно потребителей, и в будущем мэра, потому что решение о росте тарифа негативно влияет на рейтинг, если он хочет быть градоначальником больше одного срока;

2) предложить предприятию-производителю оставить существующий тариф, а разницу между ним и повышением компенсировать из местного бюджета, насколько я знаю ни один город, даже Киев, позволить себе такие расходы не может;

3) промежуточный вариант – доказать через суд, что подсчеты производителя неверны, но если власть доказать этого не сможет, тогда разницу между действующим и непринятым тарифом придется платить по решению суда, в том числе за срок судебных разбирательств. Опять же, местные власти так не рискуют.

Как сообщила пресс-служба президента цена газа для населения останется на уровне 7,4 гривен за кубометр. Но вообще говоря это не газ для населения, а газ для теплогенерирующих предприятий, которые производят тепло (горячую воду) для обогрева жилых домов населения централизованного отопления, что стоит 7,42 грн. за кубометр, и в итоге трансформируется в цену отопления для населения в зависимости от города. Для Киева это, например, 38,5 грн за 1 квадратный метр обогреваемой площади или 1654,41 грн за 1 Гкал.

Но тут есть как в анекдоте – один нюанс, 7,42 грн. за 1 кубометр теплогенерирующие предприятия платят в пределах лимитов, что определяется как средний результат потребления за отопительный период в течение трех последних лет. При этом то, что сверх этого лимита, должно покупаться уже по рыночной цене.

Допустим, у нас лимит на отопительный сезон 1 млн кубометров газа, но из-за холодов нужно сжигать газа больше, скажем на 200 тысяч кубометров. Средняя цена 1000 кубометров газа на Украинской энергетической бирже сейчас – 28-29 тысяч гривен

Итого 1 млн кубометров по 7,42 грн и 200 тысяч по 29 гривен, получается все вместе 13,2 млн грн: 7,42 млн + 5,8 млн.

Получается, что производитель потратит на покупку топлива почти в 2 раза больше чем мог бы, и если не увеличивать тариф для потребителя (у которых правда денег тоже нет, особенно в свете грядущего карантина) в балансе предприятия возникнет финансовая дыра.

Вроде бы можно предположить, что природный газ на нужды населения даст «Нафтогаз» из того, что добывается в Украине, благо несмотря на падение газодобычи в 2020 году на 2%, добыть удалось 20,2 миллиарда кубометров.

По подсчетам чиновников, для нормального прохождения отопительного сезона 2021-2022 надо как минимум 17 млрд кубометров, в то время как в подземных хранилищах по последним данным уже 18,7 млрд кубов.

Победа?

Да как сказать, ведь из этих 18,7 млрд кубометров, 2,8 млрд принадлежат нерезидентам, то есть иностранным компаниям, а сколько из оставшихся почти 16 миллиардов кубов «голубого топлива» принадлежат государству – неизвестно.

Иначе говоря, откуда «Нафтогаз» будет брать газ для производителей тепла по 7,42 грн за «кубик»? Ведь его нужного физического объема топлива в распоряжении государства просто нет.

Ответ конечно может быть один – покупать у частника, но по какой цене? Не по 7,42 гривны же за куб, а за уже упомянутые выше почти 30 гривен.

Сколько государству понадобится денег на эти покупки, а главное, откуда на это возьмутся деньги – самая главная деталь за которой и скрыт тот дьявол, который знает ответ – будет ли рост тарифов на тепло в отопительном сезоне для украинцев.