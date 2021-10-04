В Україні подорожчає газ: скільки заплатимо в жовтні

Місячний тариф планують підняти на 38%

Українцям, які користуються "блакитним паливом" для готування і опалення своїх осель, слід потурбуватися новою інформацією від "Нафтогазу". Як стверджує держрегулятор, із жовтня в Україні зміниться розмір місячного тарифу.

Ціну обіцяють підняти на 38%. Це означає, що українцям, які не уклали додаткові договори про річних тарифах, доведеться заплатити на 4,56 грн дорожче, ніж у вересні.

Як стверджують у "Нафтогазі", жовтнева ціна на газ досягне 16,56 грн/кубічний метр. У вересні ж українці платили лише 12 гривень.

При цьому в компанії закликають користуватися їх послугами, хоча і відзначають, що українці здатні вибрати будь-яку доступну на ринку газову фірму для отримання більш вигідних тарифів. Такий список у нашій країні вміщує близько 50 різних компаній і представлений, як мінімум, на ресурсі "Газотека".

Слід додати, що незважаючи на підняття місячних тарифів — яке пов’язано зі змінами на європейському енергетичному ринку — "Нафтогаз" усе ще пропонує укладати договори на інші. Наприклад, за "фіксованим" (річним) тарифом ви заплатите всього лише 7,96 грн/куб.м. Така ж ціна діє і на пропозицію "комфортний сезон". Однак підкреслимо, що їх дія триватиме лише до кінця травня 2022 року.

Цікаво, що раніше президент Володимир Зеленський запевнив українців, що до весни тарифи на тепло і гарячу воду змінитися в бік зростання не повинні.

Також "Телеграф" повідомляв, наскільки, на думку експерта, можна уникнути підняття цін на "блакитне паливо".